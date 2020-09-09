AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2020 14:24
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874134
BIST
15:451.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:457,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:458,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:45466,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,28
|Açılış
|: 466,11
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,82
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ARMDA
|62,70
|17.338.963
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.329.002
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.548.272
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,16
|673.487.159
|% 9,98
|
|AFYON
|4,25
|603.395.411
|% 5,72
|
|ODAS
|2,62
|463.955.777
|% 4,80
|
|GSRAY
|4,78
|449.507.020
|% 9,89
|
|THYAO
|10,84
|394.221.606
|% 0,56
|
|ODAS
|2,62
|463.955.777
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,79
|309.452.526
|% -1,10
|
|AFYON
|4,25
|603.395.411
|% 5,72
|
|ADESE
|2,20
|264.707.313
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,64
|375.022.637
|% 8,66
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4947
|7,4964
|% 0,19
|
|Euro
|8,8428
|8,8478
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6689
|9,7174
|% -0,18
|
|Frank
|8,1424
|8,1915
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,17
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,99
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|17,40
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|8,41
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,21
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,44
|
Seans Raporu
15:45
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, VAKBN, KOZAA
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 17 artarak (% 0.52 ) 1, 005
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15:57
BJKAS, TKNSA, ARTI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:57
GUSGR, SANFM, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında