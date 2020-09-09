AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2020 14:25
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874137
BIST
15:451.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:457,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:458,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:45466,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 466,11
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,82
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ALCAR
|93,50
|21.329.002
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.554.608
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.963
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|EUYO
|2,17
|73.093.825
|% -8,82
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,16
|680.024.511
|% 9,98
|
|AFYON
|4,25
|604.614.988
|% 5,72
|
|ODAS
|2,64
|508.248.094
|% 5,60
|
|GSRAY
|4,78
|449.606.731
|% 9,89
|
|THYAO
|10,84
|395.171.238
|% 0,56
|
|ODAS
|2,64
|508.248.094
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,79
|309.969.058
|% -1,10
|
|AFYON
|4,25
|604.614.988
|% 5,72
|
|ADESE
|2,20
|270.774.598
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,63
|381.218.556
|% 8,36
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4947
|7,4964
|% 0,19
|
|Euro
|8,8428
|8,8478
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6715
|9,7200
|% -0,15
|
|Frank
|8,1437
|8,1927
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,17
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,35
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|14,33
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|6,93
|
|Çeyrek
|746
|762
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,50
|