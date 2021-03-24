AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.03.2021 17:30
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TOLGA AKBAŞ 19.02.2018 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920218
BIST
17:331.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:337,9052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:339,4104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0510
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:33441,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 441,07
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ARENA
|54,45
|49.826.467
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.093.757
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.137.840
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.235.088
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.028.785
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|469.939.595
|% -3,97
|
|EMKEL
|2,58
|9.208.065
|% -2,64
|
|LUKSK
|72,00
|8.411.588
|% -2,64
|
|BJKAS
|5,79
|260.477.464
|% -2,53
|
|AVHOL
|8,92
|8.066.023
|% -1,55
|
|GARAN
|7,15
|6.697.325.013
|% -0,56
|
|SASA
|47,54
|1.719.388.901
|% 8,94
|
|FROTO
|208,70
|890.549.808
|% 2,77
|
|SISE
|7,30
|871.665.553
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,87
|859.727.191
|% 1,46
|
|GARAN
|7,15
|6.697.325.013
|% -0,56
|
|TSKB
|1,44
|359.519.300
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,21
|556.764.004
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,17
|241.579.623
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,87
|362.953.746
|% 1,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8999
|7,9052
|% -0,44
|
|Euro
|9,3791
|9,4104
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,8221
|10,8764
|% -0,60
|
|Frank
|8,4287
|8,4795
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1064
|2,1169
|% -0,22
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,23
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.901
|2.976
|12,35
|
|Yarım
|1.402
|1.440
|5,97
|
|Çeyrek
|703
|720
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|2,01
|