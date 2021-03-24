AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.03.2021 17:34
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920221
BIST
17:591.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:597,9066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:599,3993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0621
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:59439,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,48
|Açılış
|: 439,45
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONYA
|1.171,60
|68.389.638
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.767.308
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|502.502
|% 10,00
|
|KSTUR
|286,00
|536.716
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.669.734
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|1.808.302
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,63
|479.953.163
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|EMKEL
|2,56
|9.761.529
|% -3,40
|
|BJKAS
|5,75
|272.315.780
|% -3,20
|
|GARAN
|7,16
|6.941.948.584
|% -0,42
|
|SASA
|47,00
|2.006.799.558
|% 7,70
|
|PETKM
|5,54
|1.000.597.780
|% 3,17
|
|FROTO
|207,50
|940.168.788
|% 2,18
|
|SISE
|7,33
|912.892.434
|% 3,68
|
|GARAN
|7,16
|6.941.948.584
|% -0,42
|
|TSKB
|1,46
|374.912.564
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,22
|582.770.835
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,18
|253.497.871
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,89
|389.697.392
|% 2,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9004
|7,9066
|% -0,42
|
|Euro
|9,3805
|9,3993
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,7981
|10,8522
|% -0,82
|
|Frank
|8,3967
|8,4473
|% -0,84
|
|Riyal
|2,0982
|2,1087
|% -0,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,13
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,23
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|2,12
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de