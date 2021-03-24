AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.03.2021 17:34
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920222
BIST
17:471.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 27,34
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:477,9039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0361
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:479,4088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0526
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:47440,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,66
|Açılış
|: 440,28
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:47
|HDFGS
|4,51
|155.949.058
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.683
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.566.225
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.132.450
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.142.571
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|473.290.219
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|BJKAS
|5,79
|264.124.568
|% -2,53
|
|EMKEL
|2,59
|9.382.357
|% -2,26
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,16
|6.844.929.426
|% -0,42
|
|SASA
|47,70
|1.916.277.113
|% 9,30
|
|PETKM
|5,53
|914.821.696
|% 2,98
|
|FROTO
|208,30
|913.114.583
|% 2,57
|
|SISE
|7,29
|885.453.417
|% 3,11
|
|GARAN
|7,16
|6.844.929.426
|% -0,42
|
|TSKB
|1,45
|371.226.643
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|574.270.960
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,18
|248.072.110
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,89
|383.755.189
|% 2,16
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8936
|7,9039
|% -0,45
|
|Euro
|9,3499
|9,4088
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,8088
|10,8630
|% -0,73
|
|Frank
|8,4123
|8,4630
|% -0,65
|
|Riyal
|2,1024
|2,1130
|% -0,40
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,13
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,23
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|2,12
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de