AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.01.2020Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST 100 GETIRI 90 06.12.2016 - 166 02.01.2017BIST-KYD REPO (BRUT) 10 06.12.2016 - 166 02.01.2017Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarHasan Rıfat TOPKAR 01.07.2021 2020 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR 2004 - 2020 OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - İÇ KONTROL & RİSK YÖNETİMİ & HUKUK/MEVZUAT İZLEME VE UYUM – GRUP MÜDÜRÜ 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946460BIST