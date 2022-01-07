AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2015 12,08 87,922016 13,13 86,872017 13,13 86,872018 7,32 92,682019 6,3 93,72020 7,09 92,912021 7,09 92,91İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAli Kıvanç Manzakoğlu Fon Yönetimi Direktörü 2165797979 kivanc.manzakoglu@aegon.com.trMuzaffer Eser Tokman Fon Yönetimi Koordinatörü 2165797979 eser.tokman@aegon.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990096BIST