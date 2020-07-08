AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 16:43
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
21562,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,18
Brüt Getiri (%)
% 5,73
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2020Q2 FTGK Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857098
BIST
16:36119.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,41
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:366,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:367,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:36400,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,39
|Açılış
|: 400,56
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,63
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.218.360
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.427.207
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.307
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.079.554
|% -9,92
|
|SONME
|8,56
|19.638.986
|% -7,46
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|90.263.781
|% -6,02
|
|OZGYO
|2,55
|70.868.102
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,29
|2.148.826.982
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.538.395.323
|% 3,13
|
|SISE
|6,50
|1.471.984.103
|% 0,15
|
|GARAN
|8,17
|1.176.691.230
|% -1,80
|
|PETKM
|4,38
|1.036.116.873
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.148.826.982
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.538.395.323
|% 3,13
|
|PETKM
|4,38
|1.036.116.873
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|441.510.095
|% 0,53
|
|SISE
|6,50
|1.471.984.103
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6008
|8,6439
|% 0,26
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,93
|
|Altın Gr.
|400
|401
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|30,60
|
|Tam
|2.670
|2.683
|31,50
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|