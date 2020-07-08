AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 16:43
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
9285,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,37
Brüt Getiri (%)
% 4,49
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2020Q2 FTGK Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857100
BIST
16:35119.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,28
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:356,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:357,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:35400,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,59
|Açılış
|: 400,56
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,63
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.987.868
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.427.207
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.771
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.216
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.075.779
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|19.598.809
|% -7,03
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|88.104.287
|% -6,02
|
|DOGUB
|3,11
|11.994.038
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|GARAN
|8,17
|1.159.645.295
|% -1,80
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|439.118.094
|% 0,53
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5942
|8,6373
|% 0,18
|
|Frank
|7,2733
|7,3171
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,65
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.605
|21,30
|
|Tam
|2.661
|2.673
|21,80
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|10,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|