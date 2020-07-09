AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.07.2020 13:59
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/07/2020
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,96
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
33482,1
Port Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, yıllık Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı'nın, gün esasına göre 1 Ocak - 30 Haziran dönemine indirgenmiş halidir.
"Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, 1 Ocak - 30 Haziran döneminde gerçekleşen oranı ifade etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858197
BIST
13:57119.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 367,04
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
13:576,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
13:577,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
13:57399,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 399,10
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.901.445
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.021.458
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.783.246
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.502.635
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|43.273.235
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|10.214.425
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|69.645.603
|% -9,93
|
|KPHOL
|3,28
|34.219
|% -9,89
|
|ARTI
|1,96
|877.572
|% -9,68
|
|EMNIS
|3,48
|39.613
|% -9,61
|
|SISE
|6,69
|2.482.229.805
|% 5,02
|
|THYAO
|11,79
|1.306.916.949
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,72
|940.700.905
|% 9,51
|
|EKGYO
|2,27
|836.592.025
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|630.502.613
|% -0,31
|
|SISE
|6,69
|2.482.229.805
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,27
|836.592.025
|% -0,44
|
|TRKCM
|4,72
|940.700.905
|% 9,51
|
|KRDMD
|3,26
|630.502.613
|% -0,31
|
|PETKM
|4,36
|616.872.146
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6500
|8,6934
|% 0,32
|
|Frank
|7,2810
|7,3248
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,13
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,50
|
|Tam
|2.673
|2.685
|11,80
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,70
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,01
|