AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/07/2020Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,95Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,96Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)33482,1Port Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, yıllık Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı'nın, gün esasına göre 1 Ocak - 30 Haziran dönemine indirgenmiş halidir."Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, 1 Ocak - 30 Haziran döneminde gerçekleşen oranı ifade etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858197BIST