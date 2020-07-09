AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.07.2020 13:59
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/07/2020
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,15
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
12688,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,07
Brüt Getiri (%)
% 3,66
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
Önceki bildirimde sehven net getiri oranına yer verildiği tespit edildiğinden, "Brüt Getiri (%)" bölümünde açıklanan getiri düzeltilmiştir.
"Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, yıllık Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı'nın, gün esasına göre 1 Ocak - 30 Haziran dönemine indirgenmiş halidir.
"Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, 1 Ocak - 30 Haziran döneminde gerçekleşen oranı ifade etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858199
BIST
14:04119.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 501,10
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:046,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
14:047,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
14:04399,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 399,17
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.918.836
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.056.308
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.783.285
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|21.436.539
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.503.766
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.276.490
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|71.618.939
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,44
|16.866.166
|% -9,29
|
|SNPAM
|8,75
|4.383.672
|% -9,14
|
|ARTI
|2,01
|947.683
|% -7,37
|
|SISE
|6,70
|2.510.053.534
|% 5,18
|
|THYAO
|11,79
|1.311.723.061
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,73
|951.368.658
|% 9,74
|
|EKGYO
|2,27
|838.861.117
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|631.633.165
|% -0,31
|
|SISE
|6,70
|2.510.053.534
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,27
|838.861.117
|% -0,44
|
|TRKCM
|4,73
|951.368.658
|% 9,74
|
|KRDMD
|3,26
|631.633.165
|% -0,31
|
|ZOREN
|2,65
|391.628.294
|% -5,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6531
|8,6965
|% 0,35
|
|Frank
|7,2864
|7,3303
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,09
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.618
|12,90
|
|Tam
|2.674
|2.687
|13,30
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,40
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|0,07
|