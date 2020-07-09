AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/07/2020Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,182Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,25Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1687,09Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,91Brüt Getiri (%)% 10,28Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 0AçıklamalarÖnceki bildirimde sehven net getiri oranına yer verildiği tespit edildiğinden, "Brüt Getiri (%)" bölümünde açıklanan getiri düzeltilmiştir."Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, yıllık Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı'nın, gün esasına göre 1 Ocak - 30 Haziran dönemine indirgenmiş halidir."Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanında belirtilen bilgi, 1 Ocak - 30 Haziran döneminde gerçekleşen oranı ifade etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858200BIST