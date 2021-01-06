AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,95Varsa İade Tutarı (TL)22121,61Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)66981,21Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,32Brüt Getiri (%)% 14,39Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 0Açıklamalar2020 YIL SONU FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897455BIST