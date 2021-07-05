AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2021 14:46
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,94
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
15521,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
21612,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,09
Brüt Getiri (%)
% 2,53
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021Q2 FTGK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946176
BIST
14:541.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:548,6638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:5410,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:54499,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 499,13
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:51
|EUKYO
|7,26
|7.641.059
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.684.561
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.680.437
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.809
|% 9,87
|
|KONYA
|927,30
|140.578.449
|% 9,48
|
|PKENT
|2.304,00
|2.032.980
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,02
|62.394.536
|% -7,04
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|771.528.327
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|523.147.888
|% 1,19
|
|SASA
|29,20
|403.021.444
|% 2,03
|
|KOZAL
|110,20
|348.312.476
|% -2,30
|
|ARCLK
|32,68
|276.720.805
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,20
|148.810.775
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,27
|84.602.166
|% 4,96
|
|GARAN
|8,50
|523.147.888
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|771.528.327
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,61
|132.155.190
|% 5,24
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6671
|8,6699
|% -0,11
|
|Euro
|10,2915
|10,2967
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9775
|12,0376
|% 0,07
|
|Frank
|9,3723
|9,4287
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% -0,09
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,23
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,30
|
Seans Raporu
14:51
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15:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, FROTO
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15:03
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15:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 74 artarak (% 0.47 ) 1, 222
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15:03
BIOEN, ISBIR, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:03
PKENT, YKGYO, BRKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında