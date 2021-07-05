AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2021 14:46
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,94
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,97
Varsa İade Tutarı (TL)
15649,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
31502,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,09
Brüt Getiri (%)
-% 2,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021Q2 FTGK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946177
BIST
14:551.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:558,6570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
14:5510,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,2900
En Düşük
10,2700
14:55499,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 499,26
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:55
|VAKFN
|11,77
|8.690.822
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.457.729
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.680.444
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|34.121.809
|% 9,87
|
|TSPOR
|2,76
|58.011.828
|% 9,52
|
|PKENT
|2.304,00
|2.037.588
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|63.037.724
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|775.222.825
|% 1,89
|
|GARAN
|8,49
|523.716.028
|% 1,07
|
|SASA
|29,28
|411.565.701
|% 2,31
|
|KOZAL
|110,40
|407.550.079
|% -2,13
|
|ARCLK
|32,64
|278.457.682
|% 0,80
|
|PEKGY
|1,27
|86.264.741
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,20
|150.511.714
|% 0,46
|
|GARAN
|8,49
|523.716.028
|% 1,07
|
|THYAO
|14,00
|775.222.825
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,61
|134.337.286
|% 5,24
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6541
|8,6570
|% -0,26
|
|Euro
|10,2700
|10,2800
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9828
|12,0429
|% 0,12
|
|Frank
|9,3761
|9,4326
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% -0,08
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|2,58
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|2,18
|
|Çeyrek
|797
|815
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,48
|76,48
|0,31
|