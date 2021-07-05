AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2021 14:46
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,67
Varsa İade Tutarı (TL)
32320,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
8812,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,09
Brüt Getiri (%)
% 8,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021Q2 FTGK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946178
BIST
15:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:058,6641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0155
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:0510,2859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2680
15:05499,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,70
|Açılış
|: 499,34
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ALCAR
|280,60
|51.422.796
|% 6,05
|
|ADEL
|26,54
|4.322.079
|% 4,00
|
|ALARK
|9,50
|78.477.836
|% 2,37
|
|ALGYO
|20,96
|15.524.242
|% 2,24
|
|AFYON
|3,81
|13.269.311
|% 1,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.039.892
|% -10,00
|
|METUR
|5,05
|63.204.628
|% -6,48
|
|NUGYO
|12,90
|3.266.370
|% -3,08
|
|KERVN
|0,65
|410.487
|% -2,99
|
|DAGHL
|14,31
|5.644.114
|% -2,98
|
|THYAO
|14,01
|779.825.121
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|524.378.549
|% 1,19
|
|KOZAL
|110,60
|427.661.613
|% -1,95
|
|SASA
|29,24
|414.009.189
|% 2,17
|
|ARCLK
|32,68
|282.303.183
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,26
|87.931.828
|% 4,13
|
|YKBNK
|2,21
|150.994.307
|% 0,91
|
|GARAN
|8,50
|524.378.549
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|779.825.121
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,62
|135.115.501
|% 5,65
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6626
|8,6641
|% -0,18
|
|Euro
|10,2806
|10,2859
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9733
|12,0334
|% 0,04
|
|Frank
|9,3698
|9,4263
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3044
|2,3159
|% -0,13
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,72
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|4,52
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|2,18
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,49
|76,49
|0,32
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:15ATLAS
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 750 adet işlem
-
15:14PEKGY
Yüzde 4.96 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 084, 603 adet işlem
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 47 artarak (% 0.50 ) 1, 492
-
15:13IZMDC
Yüzde 5.65 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 838, 461 adet işlem
-
15:12HDFGS
Yüzde 4.70 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 529, 190 adet işlem