AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2021 14:46
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,16
Varsa İade Tutarı (TL)
6613,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
15976,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,09
Brüt Getiri (%)
-% 2,74
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021Q2 FTGK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946179
BIST
14:521.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:528,6715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:5210,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:52499,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 499,13
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:52
|EUKYO
|7,26
|7.648.319
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.684.561
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.680.437
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|34.121.809
|% 9,87
|
|KONYA
|927,10
|141.727.921
|% 9,46
|
|PKENT
|2.304,00
|2.032.980
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,03
|62.593.873
|% -6,85
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|771.820.168
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|523.154.516
|% 1,19
|
|SASA
|29,14
|405.092.842
|% 1,82
|
|KOZAL
|110,90
|365.988.104
|% -1,68
|
|ARCLK
|32,68
|277.591.243
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,20
|148.911.933
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,26
|84.721.833
|% 4,13
|
|GARAN
|8,50
|523.154.516
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|771.820.168
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,61
|132.789.301
|% 5,24
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6665
|8,6715
|% -0,09
|
|Euro
|10,2829
|10,3054
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9808
|12,0409
|% 0,10
|
|Frank
|9,3745
|9,4310
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3054
|2,3170
|% -0,08
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,30
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,30
|