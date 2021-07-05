AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2021 14:46
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,29
Varsa İade Tutarı (TL)
16987,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1547,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,09
Brüt Getiri (%)
-% 7,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021Q2 FTGK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946180
BIST
15:191.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:198,6688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:1910,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:19499,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 499,10
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KONYA
|931,70
|161.114.278
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.699.368
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.507.123
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.692.269
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|1.978.309
|% 9,90
|
|PKENT
|2.304,00
|2.060.628
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|63.576.918
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|781.296.126
|% 1,89
|
|GARAN
|8,52
|545.607.449
|% 1,43
|
|KOZAL
|110,50
|434.490.207
|% -2,04
|
|SASA
|29,40
|420.980.169
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,70
|283.959.149
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,22
|161.786.461
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|90.322.749
|% 4,96
|
|GARAN
|8,52
|545.607.449
|% 1,43
|
|THYAO
|14,00
|781.296.126
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,63
|136.575.028
|% 6,05
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6658
|8,6688
|% -0,12
|
|Euro
|10,2868
|10,2931
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9751
|12,0352
|% 0,05
|
|Frank
|9,3685
|9,4250
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3053
|2,3169
|% -0,09
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,78
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.283
|3.367
|1,63
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|0,78
|
|Çeyrek
|796
|814
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,40
|76,40
|0,23
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 39 artarak (% 0.61 ) 1, 224
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKFYO, VAKFN, EUKYO, EDATA
-
15:33
ISBIR, IZMDC, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
PKENT, TACTR, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:32DOAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 086 adet işlem