AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.01.2022 17:52
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,365
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,52
Varsa İade Tutarı (TL)
24044,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3052,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,75
Brüt Getiri (%)
-% 8,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 YIL SONU FTGK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990087
BIST
17:392.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,33
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:3913,8389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:3915,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0525
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:39793,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,29
|Açılış
|: 793,30
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:37
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|132.520.464
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|29.409.643
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|9.923.248
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|30.706.049
|% 9,93
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.007.894
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,31
|280.603.149
|% -9,61
|
|IHEVA
|1,00
|26.128.221
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,71
|4.046.815.259
|% 2,00
|
|EREGL
|30,58
|3.465.133.054
|% 1,26
|
|THYAO
|24,90
|2.638.337.578
|% 0,16
|
|KRDMD
|11,30
|2.445.171.280
|% 6,70
|
|YKBNK
|3,63
|1.650.022.971
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,63
|1.650.022.971
|% 4,01
|
|GARAN
|11,71
|4.046.815.259
|% 2,00
|
|KRDMD
|11,30
|2.445.171.280
|% 6,70
|
|EKGYO
|2,33
|456.688.061
|% 3,10
|
|TSKB
|1,55
|281.103.150
|% 2,65
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7892
|13,8139
|% -0,20
|
|Euro
|15,6205
|15,6681
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,6008
|18,6941
|% -0,07
|
|Frank
|14,8698
|14,9593
|% -0,28
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% -0,28
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,59
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.436
|69,77
|
|Yarım
|2.561
|2.630
|33,75
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|0,20
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:51EUHOL
Yüzde 7.02 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 814, 207 adet işlem
-
17:50FLAP
Yüzde 7.35 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 168 adet işlem
-
17:49KRDMB
Yüzde 8.95 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 274, 225 adet işlem
-
17:48LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 614, 251 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KOZAA, PGSUS