AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 16:42
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,97
Varsa İade Tutarı (TL)
10312,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
25022,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,27
Brüt Getiri (%)
% 27,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
25022,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7,09
Açıklamalar
2022 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043134
BIST
17:092.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,79
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:0917,2627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0472
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:0917,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:09968,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,75
|Açılış
|: 968,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IZFAS
|2,47
|3.271.714
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.399.276
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|26.096.387
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|62.876.326
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,90
|11.676.977
|% -4,51
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|20.365.351
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,95
|3.663.886
|% -3,43
|
|THYAO
|49,18
|3.402.256.301
|% 1,57
|
|SISE
|21,44
|1.116.760.679
|% 0,37
|
|EREGL
|26,24
|1.080.839.503
|% -1,58
|
|TUPRS
|242,90
|975.246.176
|% -0,78
|
|SASA
|41,06
|714.704.069
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,83
|639.901.939
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|621.871.074
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.184.694
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|339.001.217
|% 2,25
|
|AKBNK
|8,08
|601.138.774
|% 2,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2574
|17,2627
|% 0,27
|
|Euro
|17,5908
|17,6031
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6091
|20,7125
|% 0,72
|
|Frank
|17,6406
|17,7469
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5753
|4,5983
|% 0,07
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,54
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.179
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,72
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24AKSEN
Yüzde 5.31 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 606, 292 adet işlem
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17:23AKSUE
Yüzde 5.16 oranında artışla 32.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 503 adet işlem
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, YKBNK, EKGYO
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 22 artarak (% 0.43 ) 2, 144
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, RUBNS, IZFAS, FONET