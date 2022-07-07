AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 16:42
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,97
Varsa İade Tutarı (TL)
10721,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
32645,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,31
Brüt Getiri (%)
% 29,18
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
10721,78
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7,09
Açıklamalar
2022 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043135
BIST
17:212.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:2117,2511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0356
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:2117,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0722
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:21968,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,16
|Açılış
|: 968,87
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|KONYA
|1.090,60
|78.390.215
|% 9,97
|
|RUBNS
|15,12
|5.423.453
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|43.347.891
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|26.663.494
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|EUKYO
|3,24
|294.014
|% -2,99
|
|THYAO
|49,12
|3.488.962.600
|% 1,45
|
|SISE
|21,44
|1.132.974.166
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|1.106.921.232
|% -1,80
|
|TUPRS
|243,10
|996.845.440
|% -0,69
|
|SASA
|40,90
|730.260.355
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,83
|641.687.425
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|630.414.884
|% 2,63
|
|ODAS
|2,84
|306.870.982
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,08
|616.953.443
|% 2,15
|
|ISCTR
|4,52
|342.733.577
|% 1,80
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2440
|17,2511
|% 0,21
|
|Euro
|17,5805
|17,6202
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,6312
|20,7346
|% 0,83
|
|Frank
|17,6658
|17,7722
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5828
|4,6058
|% 0,24
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|8,42
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.587
|-21,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,95
|