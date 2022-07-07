AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,95Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,97Varsa İade Tutarı (TL)10721,78Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)32645,91Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,31Brüt Getiri (%)% 29,18Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)10721,78Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7,09Açıklamalar2022 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043135BIST