AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,54Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,64Varsa İade Tutarı (TL)24417,96Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)8695,8Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,48Brüt Getiri (%)% 8,49Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)24417,96Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7,09Açıklamalar2022 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043136BIST