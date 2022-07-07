AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,13Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,1Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)25743,91Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,32Brüt Getiri (%)% 38,21Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)25743,91Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7,09Açıklamalar2022 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043137BIST