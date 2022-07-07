AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 16:43
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
25743,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,32
Brüt Getiri (%)
% 38,21
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
25743,91
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7,09
Açıklamalar
2022 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043137
BIST
16:292.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,21
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
16:2917,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0385
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:2917,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0692
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:29965,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,01
|Açılış
|: 965,72
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IZFAS
|2,47
|3.246.999
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.325.052
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|24.548.548
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|111.806.212
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|61.832.238
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,75
|3.556.837
|% -3,65
|
|KOZAL
|163,10
|616.614.791
|% -3,63
|
|AKSGY
|2,93
|15.894.957
|% -3,30
|
|THYAO
|48,72
|2.900.312.554
|% 0,62
|
|SISE
|21,40
|1.050.091.374
|% 0,19
|
|EREGL
|26,08
|939.798.704
|% -2,18
|
|TUPRS
|239,50
|788.357.935
|% -2,17
|
|SASA
|40,74
|664.117.032
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,81
|562.404.383
|% 1,81
|
|YKBNK
|4,30
|583.447.629
|% 2,63
|
|ODAS
|2,84
|294.769.315
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,04
|550.456.606
|% 1,64
|
|ISCTR
|4,50
|306.251.196
|% 1,35
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2365
|17,2540
|% 0,22
|
|Euro
|17,5937
|17,6172
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,5481
|20,6512
|% 0,42
|
|Frank
|17,6312
|17,7374
|% -0,17
|
|Riyal
|4,5761
|4,5990
|% 0,09
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,72
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.479
|6.570
|-38,00
|
|Yarım
|3.171
|3.212
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,63
|