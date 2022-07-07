AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 16:43
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,57
Varsa İade Tutarı (TL)
61655,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1526,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,69
Brüt Getiri (%)
% 31,56
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1526,98
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7,09
Açıklamalar
2022 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043138
BIST
16:462.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
16:4617,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0304
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:4617,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0620
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:46967,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,76
|Açılış
|: 967,47
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:44
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.366.935
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|111.959.602
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|25.413.306
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|40.258.689
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|86,00
|3.562.376
|% -3,37
|
|KOZAL
|163,60
|633.136.496
|% -3,34
|
|AKSGY
|2,93
|18.127.345
|% -3,30
|
|THYAO
|49,10
|3.225.332.208
|% 1,40
|
|SISE
|21,46
|1.070.961.165
|% 0,47
|
|EREGL
|26,20
|990.160.376
|% -1,73
|
|TUPRS
|243,20
|921.766.706
|% -0,65
|
|SASA
|40,84
|692.404.817
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,82
|627.270.089
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|604.475.040
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|303.420.533
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,53
|322.422.467
|% 2,03
|
|AKBNK
|8,09
|567.675.989
|% 2,28
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2410
|17,2522
|% 0,21
|
|Euro
|17,5974
|17,6240
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,6056
|20,7089
|% 0,70
|
|Frank
|17,6493
|17,7556
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5798
|4,6028
|% 0,17
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,07
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.477
|6.570
|-38,00
|
|Yarım
|3.170
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,63
|