AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
05.03.2020 10:08
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Üyesi Sn. Gamze Korkmaz'ın görevinden istifasına ilişkin Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824475
BIST
11:05112.753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.967,97
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
112.884
En Düşük
112.384
11:056,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0936
En Düşük
6,0635
11:056,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7930
En Düşük
6,7574
11:05320,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 320,32
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.546.478
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.532.170
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,62
|35.631.759
|% 12,78
|
|GARFA
|5,61
|30.857.595
|% 11,98
|
|EMNIS
|2,46
|2.905
|% 9,82
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|YKGYO
|3,16
|18.848.512
|% -5,11
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|MEMSA
|0,34
|51.239
|% -2,86
|
|ASELS
|30,48
|255.891.194
|% 2,35
|
|THYAO
|11,93
|162.852.836
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,60
|125.186.223
|% 1,56
|
|KARSN
|1,97
|104.255.824
|% 2,07
|
|GARAN
|10,59
|80.265.546
|% 2,22
|
|KARSN
|1,97
|104.255.824
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,60
|125.186.223
|% 1,56
|
|ODAS
|2,14
|72.181.545
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,35
|25.361.360
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,50
|24.161.242
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8035
|7,8426
|% 0,09
|
|Frank
|6,3285
|6,3667
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6150
|1,6231
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|0,16
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|0,45
|