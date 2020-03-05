AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
05.03.2020 10:08
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Üyesi Sn. Gamze Korkmaz'ın görevinden istifasına ilişkin Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824476
BIST
14:50112.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.799,93
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:506,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:506,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,7890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:50322,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,20
|Açılış
|: 322,36
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.097.168
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.642
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,14
|60.076.164
|% 9,87
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|HALKS
|3,60
|114.115
|% 9,42
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,08
|49.843.898
|% -7,51
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.814.059
|% -5,80
|
|ASELS
|30,36
|516.336.683
|% 1,95
|
|THYAO
|11,89
|470.388.353
|% 1,19
|
|GARAN
|10,49
|321.179.190
|% 1,25
|
|ODAS
|2,17
|239.368.616
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,58
|207.972.854
|% 0,78
|
|ODAS
|2,17
|239.368.616
|% 3,33
|
|KARSN
|1,94
|168.118.405
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|207.972.854
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,36
|61.833.672
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|115.254.198
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8291
|7,8684
|% 0,42
|
|Frank
|6,3602
|6,3986
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6162
|1,6243
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,51
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,43
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|0,70
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,11
|