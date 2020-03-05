AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
05.03.2020 10:08
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Üyesi Sn. Gamze Korkmaz'ın görevinden istifasına ilişkin Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824477
BIST
10:25112.779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.993,16
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
112.884
En Düşük
112.384
10:256,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0936
En Düşük
6,0635
10:256,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7930
En Düşük
6,7574
10:25320,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,49
|Açılış
|: 320,59
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.351.946
|% 14,97
|
|AGHOL
|18,78
|17.345.443
|% 13,75
|
|EMNIS
|2,46
|2.905
|% 9,82
|
|BRKSN
|2,93
|853.473
|% 9,33
|
|GARFA
|5,44
|11.473.674
|% 8,58
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|MEMSA
|0,34
|51.239
|% -2,86
|
|DAGHL
|3,25
|203.210
|% -2,69
|
|ASELS
|30,64
|152.973.132
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,62
|80.412.662
|% 2,34
|
|THYAO
|11,90
|65.546.437
|% 1,28
|
|GARAN
|10,58
|52.190.493
|% 2,12
|
|ODAS
|2,15
|51.142.116
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,62
|80.412.662
|% 2,34
|
|ODAS
|2,15
|51.142.116
|% 2,38
|
|KARSN
|1,94
|30.991.393
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,35
|18.640.287
|% 2,27
|
|GUSGR
|2,67
|27.225.587
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8082
|7,8473
|% 0,15
|
|Frank
|6,3339
|6,3721
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6150
|1,6231
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|1,92
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|0,57
|