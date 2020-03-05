AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
05.03.2020 10:08
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Üyesi Sn. Gamze Korkmaz'ın görevinden istifasına ilişkin Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824478
BIST
10:24112.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 2.031,77
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
112.884
En Düşük
112.384
10:246,0802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0936
En Düşük
6,0635
10:246,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7930
En Düşük
6,7574
10:24320,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,47
|Açılış
|: 320,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.376.951
|% 14,97
|
|AGHOL
|18,90
|19.149.247
|% 14,48
|
|EMNIS
|2,46
|2.905
|% 9,82
|
|GARFA
|5,50
|15.564.130
|% 9,78
|
|BRKSN
|2,93
|853.473
|% 9,33
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|DAGHL
|3,24
|227.705
|% -2,99
|
|MEMSA
|0,34
|51.239
|% -2,86
|
|ASELS
|30,56
|161.555.043
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,61
|97.403.886
|% 1,95
|
|THYAO
|11,91
|73.426.506
|% 1,36
|
|GARAN
|10,60
|59.961.815
|% 2,32
|
|ODAS
|2,15
|52.632.148
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,61
|97.403.886
|% 1,95
|
|ODAS
|2,15
|52.632.148
|% 2,38
|
|KARSN
|1,94
|36.383.991
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,36
|19.299.884
|% 3,03
|
|GUSGR
|2,67
|28.411.890
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8054
|7,8446
|% 0,11
|
|Frank
|6,3327
|6,3709
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6149
|1,6230
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|1,55
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,59
|51,59
|0,46
|