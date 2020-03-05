AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
05.03.2020 10:08
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Üyesi Sn. Gamze Korkmaz'ın görevinden istifasına ilişkin Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824479
BIST
11:12113.028
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 2.242,77
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.384
11:126,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,0936
En Düşük
6,0635
11:126,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,7930
En Düşük
6,7574
11:12320,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 320,28
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.550.555
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.556.681
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,61
|37.008.579
|% 12,72
|
|GARFA
|5,56
|31.424.578
|% 10,98
|
|EMNIS
|2,46
|2.905
|% 9,82
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|YKGYO
|3,18
|19.798.711
|% -4,50
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|OZBAL
|2,00
|12.458.524
|% -3,38
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|ASELS
|30,48
|257.571.833
|% 2,35
|
|THYAO
|11,94
|164.695.529
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,59
|125.651.814
|% 1,17
|
|KARSN
|1,96
|104.470.970
|% 1,55
|
|GARAN
|10,59
|81.175.072
|% 2,22
|
|KARSN
|1,96
|104.470.970
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,59
|125.651.814
|% 1,17
|
|ODAS
|2,15
|72.928.281
|% 2,38
|
|IHLGM
|1,35
|25.590.828
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,49
|24.272.041
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8003
|7,8395
|% 0,05
|
|Frank
|6,3268
|6,3649
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6150
|1,6231
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|0,81
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,41
|51,41
|0,28
|