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AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

24.03.2021 17:29



AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon Yöneticilerinden Batuhan BAŞAVCI'nın görevinden azline ilişkin Değişiklik Bildirim Formu ekteki gibidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920212


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KONYA 1.171,60 67.045.813 % 10,00  
SAYAS 20,90 12.465.320 % 10,00  
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Riyal 2,1048 2,1154 % -0,29  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 3,45  
Altın Gr. 441 441 0,24  
Cumhuriyet 2.921 2.965 16,00  
Tam 2.906 2.981 16,92  
Yarım 1.404 1.442 8,19  
Çeyrek 704 721 4,10  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,16  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,03  
B. Petrol 62,77 62,77 1,98  
Seans Raporu 17:14
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