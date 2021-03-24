AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2021 17:29
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Yöneticilerinden Batuhan BAŞAVCI'nın görevinden azline ilişkin Değişiklik Bildirim Formu ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920212
BIST
17:151.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 26,85
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:157,9305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:159,4291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0323
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:15439,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,07
|Açılış
|: 440,01
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:14
|PEKGY
|2,20
|58.689.692
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.115
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.045.813
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.465.320
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.092.025
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,64
|450.796.266
|% -3,70
|
|EMKEL
|2,59
|8.907.171
|% -2,26
|
|BJKAS
|5,83
|248.677.084
|% -1,85
|
|AVHOL
|8,94
|7.647.325
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,20
|6.429.256.737
|% 0,14
|
|SASA
|47,36
|1.606.240.496
|% 8,52
|
|FROTO
|209,20
|862.948.080
|% 3,01
|
|SISE
|7,31
|845.178.182
|% 3,39
|
|AKBNK
|4,90
|828.654.930
|% 2,08
|
|GARAN
|7,20
|6.429.256.737
|% 0,14
|
|TSKB
|1,45
|340.107.347
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|523.996.392
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,18
|232.477.526
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,89
|341.184.929
|% 2,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9201
|7,9256
|% -0,18
|
|Euro
|9,3827
|9,4242
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,8213
|10,8756
|% -0,61
|
|Frank
|8,4226
|8,4734
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1048
|2,1154
|% -0,29
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29FORMT
Yüzde 5.32 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 728 adet işlem
-
17:28ISKPL
Yüzde 6.64 oranında artışla 41.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 403, 735 adet işlem
-
17:27GSDDE
Yüzde 5.43 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 527, 565 adet işlem
-
17:26SARKY
Yüzde 6.49 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 353 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 25, 898.00 milyon TL de