AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2021 17:29
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Yöneticilerinden Batuhan BAŞAVCI'nın görevinden azline ilişkin Değişiklik Bildirim Formu ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920215
BIST
17:351.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 24,93
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:357,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:359,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0653
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:35440,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 440,59
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ARENA
|54,45
|49.826.467
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.093.757
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.137.840
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.235.088
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.028.785
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|469.939.595
|% -3,97
|
|EMKEL
|2,58
|9.208.065
|% -2,64
|
|LUKSK
|72,00
|8.411.588
|% -2,64
|
|BJKAS
|5,79
|260.477.464
|% -2,53
|
|AVHOL
|8,92
|8.066.023
|% -1,55
|
|GARAN
|7,15
|6.697.325.013
|% -0,56
|
|SASA
|47,54
|1.719.388.901
|% 8,94
|
|FROTO
|208,70
|890.549.808
|% 2,77
|
|SISE
|7,30
|871.665.553
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,87
|859.727.191
|% 1,46
|
|GARAN
|7,15
|6.697.325.013
|% -0,56
|
|TSKB
|1,44
|359.519.300
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,21
|556.764.004
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,17
|241.579.623
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,87
|362.953.746
|% 1,08
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8928
|7,8969
|% -0,54
|
|Euro
|9,3509
|9,3961
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,8245
|10,8787
|% -0,58
|
|Frank
|8,4294
|8,4802
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% -0,20
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,52
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|1,77
|