AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2021 17:29
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Yöneticilerinden Batuhan BAŞAVCI'nın görevinden azline ilişkin Değişiklik Bildirim Formu ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920216
BIST
17:371.406
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 28,32
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:377,8933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0467
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:379,4005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0609
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:37440,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 440,40
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ARENA
|54,45
|50.538.891
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.356.833
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.677
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.118.399
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.242.905
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|471.217.792
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,85
|8.570.898
|% -2,84
|
|BJKAS
|5,80
|262.305.932
|% -2,36
|
|EMKEL
|2,59
|9.328.590
|% -2,26
|
|AVHOL
|8,93
|8.168.612
|% -1,43
|
|GARAN
|7,18
|6.761.125.707
|% -0,14
|
|SASA
|48,00
|1.828.339.254
|% 9,99
|
|FROTO
|209,40
|899.216.449
|% 3,11
|
|SISE
|7,31
|878.313.871
|% 3,39
|
|AKBNK
|4,91
|870.430.713
|% 2,29
|
|GARAN
|7,18
|6.761.125.707
|% -0,14
|
|TSKB
|1,46
|365.326.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|563.825.363
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,18
|247.225.552
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,89
|379.548.996
|% 2,16
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8918
|7,8933
|% -0,59
|
|Euro
|9,3522
|9,4005
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,8110
|10,8653
|% -0,70
|
|Frank
|8,4168
|8,4675
|% -0,60
|
|Riyal
|2,1036
|2,1141
|% -0,35
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,52
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|1,77
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:53TMSN
Yüzde 5.45 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 368, 637 adet işlem
-
17:52KAPLM
Yüzde 7.38 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 119 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 12 artarak (% 1.35 ) 1, 206
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, PEKGY, MERIT, KSTUR, PRZMA, TGSAS, SAYAS, FADE, YESIL, PSDTC
-
17:50
BLCYT, KLNMA, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında