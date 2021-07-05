AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2021 19:01
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun Portföy Yönetim Şirketi olan Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'de meydana gelen görev değişikliği nedeniyle, Hasan Rıfat TOPKAR'ın Portföy Yöneticisi olarak atanması konusunda hazırlanan Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946456
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.393
En Düşük
1.376
18:058,6665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
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8,7122
En Düşük
8,6470
18:0510,3232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0249
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2651
18:05499,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 499,02
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.855.497
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.703.680
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6632
|8,6648
|% -0,17
|
|Euro
|10,2683
|10,3131
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9595
|12,0195
|% -0,08
|
|Frank
|9,3521
|9,4084
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3023
|2,3139
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,52
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|0,99
|