AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 16:43
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857106
BIST
16:45119.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 266,77
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:456,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:457,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:45400,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,38
|Açılış
|: 400,35
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.247.276
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.430.542
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.281.107
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.081.403
|% -9,92
|
|SONME
|8,57
|19.659.957
|% -7,35
|
|FENER
|12,93
|90.385.271
|% -6,17
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,42
|26.651.338
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,28
|2.150.464.102
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.548.419.628
|% 3,13
|
|SISE
|6,54
|1.482.494.259
|% 0,77
|
|GARAN
|8,18
|1.183.115.500
|% -1,68
|
|PETKM
|4,38
|1.075.811.610
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,28
|2.150.464.102
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.548.419.628
|% 3,13
|
|PETKM
|4,38
|1.075.811.610
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|443.248.979
|% 1,06
|
|SISE
|6,54
|1.482.494.259
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6044
|8,6475
|% 0,30
|
|Frank
|7,2807
|7,3246
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,93
|
|Altın Gr.
|400
|401
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|30,60
|
|Tam
|2.670
|2.683
|31,50
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, GARAN, AKBNK
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, TKFEN, KOZAL
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 85 artarak (% 0.06 ) 110, 347
-
16:57
MEPET, PKART, METAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
YAPRK, HALKS, OSTIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında