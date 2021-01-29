AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:41
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906116
BIST
15:341.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -16,34
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:347,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0399
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:348,8629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0410
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:34437,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,63
|Açılış
|: 437,06
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:32
|PKENT
|1.524,60
|21.867.745
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|566.810
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.524.242
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.411.231
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|6.837.628
|% -9,93
|
|PARSN
|28,62
|178.423.872
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|VAKFN
|8,53
|15.268.113
|% -6,67
|
|GUBRF
|72,55
|1.939.364.410
|% 4,99
|
|GARAN
|9,35
|1.437.725.498
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,60
|1.023.189.810
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,86
|996.410.148
|% 3,76
|
|KARSN
|5,17
|984.680.590
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,34
|878.878.332
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|996.410.148
|% 3,76
|
|KARSN
|5,17
|984.680.590
|% 3,61
|
|ODAS
|3,80
|603.769.376
|% -1,04
|
|GARAN
|9,35
|1.437.725.498
|% -0,43
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2899
|7,2947
|% -0,54
|
|Euro
|8,8591
|8,8649
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9773
|10,0273
|% -0,65
|
|Frank
|8,1729
|8,2221
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% -0,66
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,05
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.870
|2.943
|-39,08
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-18,90
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47BURVA
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 781 adet işlem
-
15:45PARSN
Yüzde -8.20 oranında düşüşle 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 069, 527 adet işlem
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.18 ) 1, 583
-
15:43XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 19, 822.00 milyon TL de
-
15:43DGKLB
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 189, 461 adet işlem