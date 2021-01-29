AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:41
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906120
BIST
15:371.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,82
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:377,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0404
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:378,8621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:37437,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,10
|Açılış
|: 437,53
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:35
|PKENT
|1.524,60
|21.873.843
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|569.050
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.531.157
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.411.231
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,98
|6.839.480
|% -8,24
|
|BURVA
|45,00
|6.114.776
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,68
|178.877.890
|% -8,14
|
|GUBRF
|72,60
|1.945.070.132
|% 5,07
|
|GARAN
|9,35
|1.442.156.724
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,50
|1.026.711.002
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,86
|1.009.514.673
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|988.384.059
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,34
|913.407.577
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.009.514.673
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|988.384.059
|% 3,41
|
|ODAS
|3,80
|612.812.151
|% -1,04
|
|GARAN
|9,35
|1.442.156.724
|% -0,43
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2903
|7,2930
|% -0,56
|
|Euro
|8,8565
|8,8626
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9838
|10,0339
|% -0,58
|
|Frank
|8,1800
|8,2293
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9384
|1,9481
|% -0,57
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,86
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.872
|2.944
|-37,60
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-18,19
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:35
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15:50VAKFN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 901 adet işlem
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15:49PARSN
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 106, 756 adet işlem
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, BIMAS
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15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 28 kaybederek (% -1.08 ) 1, 308
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, TACTR, YAPRK, BTCIM, KONTR, EMNIS, AYCES, ISKPL, SEKUR, GLBMD