AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Denetimden Geçmiş 2021Q2 Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953261BIST