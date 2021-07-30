AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 16:57
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2021Q2 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953259
BIST
17:531.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:538,4320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:5310,0063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0623
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:53494,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,67
|Açılış
|: 494,53
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDGYO
|3,08
|152.418.100
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,32
|81.179.315
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.813.186
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.482
|% 9,96
|
|METUR
|6,82
|98.052.876
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,67
|156.342.800
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,67
|156.342.800
|% -9,86
|
|HURGZ
|1,67
|29.025.150
|% -9,73
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.413.363.847
|% 1,68
|
|KARSN
|4,57
|788.475.081
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,84
|699.276.116
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,39
|638.873.102
|% 3,46
|
|EREGL
|20,04
|569.317.750
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,39
|638.873.102
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|788.475.081
|% 8,81
|
|GARAN
|8,48
|1.413.363.847
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|699.276.116
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,32
|81.179.315
|% 10,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4275
|8,4320
|% -0,28
|
|Euro
|9,9978
|10,0063
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,7030
|11,7617
|% -0,61
|
|Frank
|9,2626
|9,3184
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2417
|2,2530
|% -0,30
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,32
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,01
|75,01
|-0,09
|