AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 16:57
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2022Q2 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049313
BIST
16:472.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 40,60
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:4717,9190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:4718,2372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0392
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:471.012,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.011,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:47
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.938.376
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.069.172
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.062.483
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.385.940
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,14
|43.515.843
|% -7,02
|
|DOBUR
|60,60
|11.932.009
|% -6,63
|
|THYAO
|50,10
|2.379.020.342
|% 0,80
|
|SASA
|44,34
|1.376.599.223
|% 6,18
|
|FROTO
|301,80
|1.273.758.567
|% 5,89
|
|SISE
|21,56
|1.217.494.891
|% 1,51
|
|AKBNK
|8,61
|989.106.806
|% 1,18
|
|EKGYO
|3,11
|696.387.973
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,71
|299.370.941
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|725.537.606
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,61
|989.106.806
|% 1,18
|
|ODAS
|3,72
|421.897.830
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9101
|17,9190
|% -0,02
|
|Euro
|18,2194
|18,2372
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,5808
|21,6890
|% -0,88
|
|Frank
|18,6364
|18,7486
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7583
|4,7821
|% -0,04
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.738
|6.794
|-40,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,12
|
Seans Raporu
16:47
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Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 24, 599.00 milyon TL de