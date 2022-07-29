AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 16:57
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2022Q2 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049312
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.016,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.016,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.223
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.461.527
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.487.070
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.181.160
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|33.930.743
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|50.533.954
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.755.919
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.250.936
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.836.638
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|104.871.522
|% -9,89
|
|THYAO
|50,35
|2.964.281.883
|% 1,31
|
|SASA
|44,50
|2.070.132.695
|% 6,56
|
|SISE
|21,82
|1.834.579.137
|% 2,73
|
|FROTO
|303,20
|1.391.782.021
|% 6,39
|
|TUPRS
|266,30
|1.178.539.031
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,08
|811.609.005
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,71
|382.825.979
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|897.467.713
|% 1,94
|
|TSKB
|2,65
|356.891.063
|% 1,53
|
|ODAS
|3,72
|488.465.950
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9089
|17,9217
|% 0,00
|
|Euro
|18,2931
|18,3120
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,7412
|21,8502
|% -0,15
|
|Frank
|18,7371
|18,8499
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7554
|4,7792
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,14
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,32
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.764
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.296
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,21
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,36
|
Seans Raporu
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