AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|PINSU
|7,81
|5.087.301
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6174
|8,6607
|% -0,42
|Frank
|7,1102
|7,1530
|% -0,38
|Riyal
|1,8442
|1,8535
|% -0,47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-5,53
|Altın Gr.
|380
|381
|-3,40
|Cumhuriyet
|2.439
|2.496
|-18,80
|Tam
|2.503
|2.557
|-19,20
|Yarım
|1.220
|1.250
|-9,40
|Çeyrek
|612
|625
|-4,70
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|B. Petrol
|24,46
|24,46
|1,72
Seans Raporu
- 17:59MIPAZ Yüzde 9.33 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 375, 945 adet işlem
- 17:58RTALB Yüzde 9.99 oranında artışla 20.36 lira fiyatla işlem gören hissede 473, 255 adet işlem
- 17:57EMKEL Yüzde 9.83 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 770, 811 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 28 artarak (% 0.60 ) 118, 887
- 17:55 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, PETKM, CEMAS