AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6203
|8,6635
|% -0,39
|Frank
|7,1105
|7,1533
|% -0,38
|Riyal
|1,8440
|1,8533
|% -0,48
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-4,95
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,72
|Cumhuriyet
|2.437
|2.494
|-20,90
|Tam
|2.501
|2.555
|-21,30
|Yarım
|1.219
|1.249
|-10,50
|Çeyrek
|611
|625
|-5,20
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
|B. Petrol
|24,23
|24,23
|1,49
Seans Raporu
- 17:59MIPAZ Yüzde 9.33 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 375, 945 adet işlem
- 17:58RTALB Yüzde 9.99 oranında artışla 20.36 lira fiyatla işlem gören hissede 473, 255 adet işlem
- 17:57EMKEL Yüzde 9.83 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 770, 811 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 28 artarak (% 0.60 ) 118, 887
- 17:55 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, PETKM, CEMAS