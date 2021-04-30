AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 18:50
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 YILLIK RAPOR ve EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933611
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05470,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,91
|Açılış
|: 470,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|KSTUR
|292,00
|1.088.047
|% 9,98
|
|BERA
|32,74
|112.732.042
|% 9,94
|
|DNISI
|12,77
|2.522.738
|% 8,22
|
|PSDTC
|25,94
|21.976.104
|% 7,55
|
|ISBIR
|6.850,00
|1.760.957
|% -7,31
|
|ALMAD
|2,22
|1.524.054
|% -5,93
|
|SEKUR
|28,14
|3.569.078
|% -5,51
|
|CRFSA
|48,36
|4.633.814
|% -3,95
|
|INVEO
|95,20
|24.256.180
|% -3,84
|
|BIOEN
|17,81
|648.085.400
|% 0,74
|
|GWIND
|4,88
|396.059.344
|% 3,83
|
|PGSUS
|73,55
|341.092.378
|% 5,22
|
|AYDEM
|9,14
|222.254.925
|% -0,54
|
|TRILC
|41,36
|135.056.844
|% 1,72
|
|GWIND
|4,88
|396.059.344
|% 3,83
|
|BIOEN
|17,81
|648.085.400
|% 0,74
|
|AYDEM
|9,14
|222.254.925
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,00
|16.952.792
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,20
|14.867.793
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,64
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|-1,56
|