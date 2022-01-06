***AEZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.01.2022 17:53
***AEZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AEZ]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 13/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı AEZAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989539
BIST
17:592.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:5913,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1585
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:5915,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2402
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
17:59793,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,26
|Açılış
|: 793,61
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.709.556
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.335.243
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.513.119
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.588.684
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|69.813.660
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|MARKA
|3,96
|4.421.836
|% -6,82
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|24,86
|3.574.635.619
|% 4,02
|
|EREGL
|30,38
|2.631.795.263
|% -1,56
|
|GARAN
|11,49
|2.506.821.057
|% 0,35
|
|SISE
|14,89
|2.154.988.420
|% 3,33
|
|KRDMD
|10,57
|1.881.161.565
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,49
|1.153.379.338
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.506.821.057
|% 0,35
|
|PETKM
|9,35
|1.762.569.483
|% 5,77
|
|KRDMD
|10,57
|1.881.161.565
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,28
|409.265.157
|% -0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8192
|13,8266
|% 1,16
|
|Euro
|15,6177
|15,7051
|% 1,55
|
|Sterlin
|18,5936
|18,6869
|% 0,78
|
|Frank
|14,9523
|15,0423
|% 0,90
|
|Riyal
|3,6586
|3,6770
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,86
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|1,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM