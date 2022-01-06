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***AEZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

06.01.2022 17:53
***AEZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***AEZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AEZ]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 13/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                        Eski Fon Ünvanı                                                                                                                                                             Yeni Fon Ünvanı AEZAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989539


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Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
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