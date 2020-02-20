***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 344 177.947 1.234.626 0 1.234.626TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Yeni Bakiye1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 21.521 177.947 1.255.803 0 1.255.803Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.438 592 0 0 -25.424 107 0 0 0 262.670 239.383 0 239.383Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 13.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 147.374 0 -177.947 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.947 -177.947 0 0 0 0Diğer0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.573 177.947 -177.947 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -972 1.507 0 0 105.531 536 0 0 0 341.683 448.285 0 448.285Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.536.859 6.231.575 19.768.434 12.244.499 3.575.575 15.820.074GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 448.076 1.037.142 1.485.218 494.925 734.880 1.229.805Teminat Mektupları437.476 599.155 1.036.631 366.855 638.088 1.004.943Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler14.219 282.471 296.690 0 0 0Diğer Teminat Mektupları423.257 316.684 739.941 366.855 638.088 1.004.943Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 155.662 155.662 0 58.122 58.122Belgeli Akreditifler0 155.662 155.662 0 58.122 58.122Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 282.325 292.925 128.070 38.670 166.740Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 10.225.505 505.437 10.730.942 10.097.665 156.866 10.254.531Cayılamaz Taahhütler912.320 505.437 1.417.757 608.736 156.866 765.602Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri118.861 491.775 610.636 102.433 144.720 247.153Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.844 0 2.844 2.037 0 2.037İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri356.095 0 356.095 303.057 0 303.057Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler434.520 13.662 448.182 201.209 12.146 213.355Cayılabilir Taahhütler9.313.185 0 9.313.185 9.488.929 0 9.488.929Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri9.313.185 0 9.313.185 9.488.929 0 9.488.929Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.863.278 4.688.996 7.552.274 1.651.909 2.683.829 4.335.738Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.863.278 4.688.996 7.552.274 1.651.909 2.683.829 4.335.738Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri78.652 767.339 845.991 282.230 609.355 891.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri37.166 385.629 422.795 149.284 293.526 442.810Vadeli Döviz Satım İşlemleri41.486 381.710 423.196 132.946 315.829 448.775Para ve Faiz Swap İşlemleri1.805.664 1.950.563 3.756.227 1.139.647 1.584.966 2.724.613Swap Para Alım İşlemleri793.360 1.076.108 1.869.468 619.888 741.789 1.361.677Swap Para Satım İşlemleri992.304 874.455 1.866.759 519.759 843.177 1.362.936Swap Faiz Alım İşlemleri10.000 0 10.000 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri10.000 0 10.000 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları978.962 1.971.094 2.950.056 230.032 489.508 719.540Para Alım Opsiyonları489.523 986.705 1.476.228 117.164 242.065 359.229Para Satım Opsiyonları489.439 984.389 1.473.828 112.868 247.443 360.311Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER39.597.369 29.357.514 68.954.883 34.760.070 24.969.057 59.729.127EMANET KIYMETLER9.068.459 2.415.223 11.483.682 5.878.528 1.523.989 7.402.517Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.590.897 0 1.590.897 155.495 0 155.495Emanete Alınan Menkul Değerler7.435.000 2.210.052 9.645.052 5.717.861 1.343.272 7.061.133Tahsile Alınan Çekler35.306 1.504 36.810 3.269 0 3.269Tahsile Alınan Ticari Senetler6.924 1.707 8.631 1.576 1.163 2.739Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler332 201.960 202.292 327 179.554 179.881Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER30.291.363 26.942.291 57.233.654 28.643.863 23.445.068 52.088.931Menkul Kıymetler568.764 535.155 1.103.919 1.199.663 598.683 1.798.346Teminat Senetleri2.876.864 16.480.976 19.357.840 3.056.845 14.351.257 17.408.102Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.130.504 1.309.804 16.440.308 14.112.264 1.318.602 15.430.866Diğer Rehinli Kıymetler11.595.231 8.616.356 20.211.587 10.155.091 7.176.526 17.331.617Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.547 0 237.547 237.679 0 237.679BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI53.134.228 35.589.089 88.723.317 47.004.569 28.544.632 75.549.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(1) 731.865 -696.428Alınan Faizler1.844.769 1.254.042Ödenen Faizler-1.153.918 -824.727Alınan Temettüler80.369 45.151Alınan Ücret ve Komisyonlar177.916 180.821Elde Edilen Diğer Kazançlar153.301 82.136Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar49.986 93.803Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-163.399 -147.108Ödenen Vergiler-109.120 -101.937Diğer(1) -148.039 -1.278.609Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.160.054 107.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.840 -235.482Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış39.438 -190.727Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.227.156 353.674Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış251.637 -298.471Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.168.051 -324.912Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 937.924 803.165Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı(1) 1.891.919 -589.181YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları(1) -1.295.499 -582.204İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -29.650Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-19.481 -22.673Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller222 243.394Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.527.547 -7.194.675Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.163.609 6.519.266Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.828 -117.879Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar110.152 20.744Diğer(1) -5.626 -731FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(1) 1.590.410 1.514.490Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit32.780.864 35.993.919Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-31.189.466 -34.475.727İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-988 -3.702Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi251.314 310.781Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.438.144 653.886Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 1.366.693 712.807Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 3.804.837 1.366.693Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)341.683 262.670DİĞER KAPSAMLI GELİRLER106.602 -23.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar535 2.030Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.246 1.844Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.932 777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-151 -591Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar106.067 -25.317Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri135.296 -32.595Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları688 137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29.917 7.141TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)448.285 239.383Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.224.283 4.566.552 8.790.835 2.139.874 2.697.472 4.837.346Nakit ve Nakit Benzerleri1.607.683 3.364.175 4.971.858 542.798 2.034.435 2.577.233Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 27.876 1.744.810 1.772.686 376.160 1.709.229 2.085.389Bankalar(4) 207.474 1.619.365 1.826.839 136.057 310.212 446.269Para Piyasalarından Alacaklar1.372.818 0 1.372.818 30.923 14.994 45.917Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-485 0 -485 -342 0 -342Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 304.761 0 304.761 282.947 0 282.947Devlet Borçlanma Senetleri3.216 0 3.216 14.255 0 14.255Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar301.545 0 301.545 268.692 0 268.692Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.286.493 1.198.359 3.484.852 1.263.265 661.312 1.924.577Devlet Borçlanma Senetleri2.043.890 210.398 2.254.288 794.473 97.044 891.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 6.075 7.593 1.518 3.851 5.369Diğer Finansal Varlıklar241.085 981.886 1.222.971 467.274 560.417 1.027.691Türev Finansal Varlıklar(3) 25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.427.660 3.765.047 8.192.707 4.197.649 3.377.548 7.575.197Krediler(6) 4.605.241 3.547.451 8.152.692 4.323.252 3.076.585 7.399.837Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 60.730 217.596 278.326 60.985 300.963 361.948Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar60.730 217.596 278.326 60.985 300.963 361.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-238.311 0 -238.311 -186.588 0 -186.588SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Satış Amaçlı71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 43.784 0 43.784 32.985 0 32.985MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 91.428 0 91.428 64.506 0 64.506Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer91.428 0 91.428 64.506 0 64.506YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 39.344 0 39.344 27.212 0 27.212DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 214.087 24.536 238.623 471.980 48.159 520.139VARLIKLAR TOPLAMI9.488.455 8.367.623 17.856.078 7.382.075 6.134.667 13.516.742YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 675.174 4.031.558 4.706.732 334.289 3.187.263 3.521.552PARA PİYASALARINA BORÇLAR159.960 2.128.309 2.288.269 78.221 1.217.870 1.296.091İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 5.156.492 1.002.180 6.158.672 3.921.883 462.404 4.384.287Bonolar1.605.554 0 1.605.554 695.336 0 695.336Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.550.938 1.002.180 4.553.118 3.226.547 462.404 3.688.951FONLAR52.907 1.516.543 1.569.450 171.820 1.592.093 1.763.913Müstakrizlerin Fonları16.932 9.262 26.194 5.162 12.518 17.680Diğer35.975 1.507.281 1.543.256 166.658 1.579.575 1.746.233GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.711 0 7.711 0 0 0KARŞILIKLAR(7) 218.526 0 218.526 198.108 0 198.108Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı72.368 0 72.368 54.540 0 54.540Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar146.158 0 146.158 143.568 0 143.568CARİ VERGİ BORCU(8) 39.863 0 39.863 48.634 0 48.634ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER549.124 344.231 893.355 443.738 306.019 749.757ÖZKAYNAKLAR(11) 1.940.830 15.641 1.956.471 1.504.740 3.446 1.508.186Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 30.573 0 30.573Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 30.573 0 30.573Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler208 2.657 2.865 1.180 1.150 2.330Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler49.447 12.984 62.431 -45.932 2.296 -43.636Kar Yedekleri280.484 0 280.484 41.143 0 41.143Yasal Yedekler51.400 0 51.400 38.267 0 38.267Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler229.084 0 229.084 2.876 0 2.876Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar363.204 0 363.204 284.191 0 284.191Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı341.683 0 341.683 262.670 0 262.670Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.811.299 9.044.779 17.856.078 6.738.683 6.778.059 13.516.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.834.851 1.356.068Kredilerden Alınan Faizler1.298.035 1.057.835Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.251 23.673Bankalardan Alınan Faizler44.793 21.345Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler134.254 3.662Menkul Değerlerden Alınan Faizler346.310 244.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.816 3.846Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar315.699 206.836İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler27.795 33.709Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri6.208 5.162FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.296.462 -909.195Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-179.950 -169.289Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-77.321 -127.836İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-978.479 -598.130Kiralama Faiz Giderleri-1.492 -414Diğer Faiz Giderleri-59.220 -13.526NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ538.389 446.873NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ59.452 88.152Alınan Ücret ve Komisyonlar179.872 181.977Gayri Nakdi Kredilerden20.266 17.700Diğer(12) 159.606 164.277Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-120.420 -93.825Gayri Nakdi Kredilere-2.259 -1.876Diğer(12) -118.161 -91.949TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 80.369 45.151TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 138.759 26.811Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)57.571 -26.704Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)51.916 126.774Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)29.272 -73.259DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 184.080 193.924FAALİYET BRÜT KÂRI1.001.049 800.911BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -179.055 -98.096DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -40.289 -31.127PERSONEL GİDERLERİ (-)-129.710 -120.034DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -247.542 -230.958NET FAALİYET KARI (ZARARI)404.453 320.696BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 404.453 320.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -62.770 -58.026Cari Vergi Karşılığı-104.970 -65.374Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.617 -20.166Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi50.817 27.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 341.683 262.670DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 341.683 262.670Grubun Karı (Zararı)341.683 262.670Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,28600000 0,22000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820645BIST