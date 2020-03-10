***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 -409 -18.937 618 0 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Yeni Bakiye1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 -409 -18.937 618 0 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.229 592 0 2.699 -25.424 107 0 0 0 278.715 257.918 -63 257.855Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 13.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 149.847 6.393 -186.813 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.420 -180.420 0 0 0 0Diğer0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.573 186.813 -186.813 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.806 1.507 0 3.257 105.531 536 0 0 0 346.123 455.148 176 455.324Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 299Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.472.382 6.215.998 19.688.380 11.894.789 3.575.610 15.470.399GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 448.076 1.037.142 1.485.218 495.065 734.915 1.229.980Teminat Mektupları437.476 599.155 1.036.631 366.995 638.123 1.005.118Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 35 0 35Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler14.219 282.471 296.690 2.679 315.395 318.074Diğer Teminat Mektupları423.257 316.684 739.941 364.281 322.728 687.009Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 155.662 155.662 0 58.122 58.122Belgeli Akreditifler0 155.662 155.662 0 58.122 58.122Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 282.325 292.925 128.070 38.670 166.740Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 10.176.921 505.437 10.682.358 9.747.815 156.866 9.904.681Cayılamaz Taahhütler887.320 505.437 1.392.757 598.736 156.866 755.602Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri118.861 491.775 610.636 102.433 144.720 247.153Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.844 0 2.844 2.037 0 2.037İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri356.095 0 356.095 303.057 0 303.057Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler409.520 13.662 423.182 191.209 12.146 203.355Cayılabilir Taahhütler9.289.601 0 9.289.601 9.149.079 0 9.149.079Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri9.289.601 0 9.289.601 9.149.079 0 9.149.079Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.847.385 4.673.419 7.520.804 1.651.909 2.683.829 4.335.738Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.847.385 4.673.419 7.520.804 1.651.909 2.683.829 4.335.738Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri78.652 767.339 845.991 282.230 609.355 891.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri37.166 385.629 422.795 149.284 293.526 442.810Vadeli Döviz Satım İşlemleri41.486 381.710 423.196 132.946 315.829 448.775Para ve Faiz Swap İşlemleri1.789.771 1.934.986 3.724.757 1.139.647 1.584.966 2.724.613Swap Para Alım İşlemleri793.360 1.060.531 1.853.891 619.888 741.789 1.361.677Swap Para Satım İşlemleri976.411 874.455 1.850.866 519.759 843.177 1.362.936Swap Faiz Alım İşlemleri10.000 0 10.000 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri10.000 0 10.000 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları978.962 1.971.094 2.950.056 230.032 489.508 719.540Para Alım Opsiyonları489.523 986.705 1.476.228 117.164 242.065 359.229Para Satım Opsiyonları489.439 984.389 1.473.828 112.868 247.443 360.311Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER39.597.369 29.357.514 68.954.883 34.760.070 24.969.057 59.729.127EMANET KIYMETLER9.068.459 2.415.223 11.483.682 5.878.528 1.523.989 7.402.517Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.590.897 0 1.590.897 155.495 0 155.495Emanete Alınan Menkul Değerler7.435.000 2.210.052 9.645.052 5.717.861 1.343.272 7.061.133Tahsile Alınan Çekler35.306 1.504 36.810 3.269 0 3.269Tahsile Alınan Ticari Senetler6.924 1.707 8.631 1.576 1.163 2.739Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler332 201.960 202.292 327 179.554 179.881Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER30.291.363 26.942.291 57.233.654 28.643.863 23.445.068 52.088.931Menkul Kıymetler568.764 535.155 1.103.919 1.199.663 598.683 1.798.346Teminat Senetleri2.876.864 16.480.976 19.357.840 3.056.845 14.351.257 17.408.102Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.130.504 1.309.804 16.440.308 14.112.264 1.318.602 15.430.866Diğer Rehinli Kıymetler11.595.231 8.616.356 20.211.587 10.155.091 7.176.526 17.331.617Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.547 0 237.547 237.679 0 237.679BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI53.069.751 35.573.512 88.643.263 46.654.859 28.544.667 75.199.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(1) 742.338 -682.969Alınan Faizler1.846.795 1.255.980Ödenen Faizler-1.151.333 -822.404Alınan Temettüler61.069 34.651Alınan Ücret ve Komisyonlar253.783 257.091Elde Edilen Diğer Kazançlar147.507 76.244Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar49.986 93.803Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-191.970 -170.942Ödenen Vergiler-113.514 -109.273Diğer(1) -159.985 -1.298.119Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.177.473 100.565Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış11.365 -256.687Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış39.409 -190.692Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.227.156 353.674Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış244.170 -297.536Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.168.051 -324.912Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 941.634 816.718Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı(1) 1.919.811 -582.404YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları(1) -1.311.942 -583.179İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -29.650Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-19.689 -24.565Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller345 243.466Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.528.820 -7.193.806Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.163.609 6.519.266Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-31.862 -117.879Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar110.152 20.744Diğer(1) -5.677 -755FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(1) 1.585.228 1.508.029Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit32.775.702 35.987.458Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-31.189.466 -34.475.727İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.008 -3.702Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi251.466 311.025Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.444.563 653.471Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 1.378.412 724.941Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 3.822.975 1.378.412Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)346.299 278.652DİĞER KAPSAMLI GELİRLER109.025 -20.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-299 1.821Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.315 1.576Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.932 777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler84 -532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar109.324 -22.618Yabancı Para Çevrim Farkları3.257 2.699Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri135.296 -32.595Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları688 137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29.917 7.141TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)455.324 257.855Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.245.006 4.573.654 8.818.660 2.178.161 2.700.495 4.878.656Nakit ve Nakit Benzerleri1.618.714 3.371.277 4.989.991 551.489 2.037.458 2.588.947Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 28.089 1.748.127 1.776.216 376.388 1.712.300 2.088.688Bankalar(4) 218.297 1.623.150 1.841.447 144.525 310.164 454.689Para Piyasalarından Alacaklar1.372.818 0 1.372.818 30.923 14.994 45.917Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-490 0 -490 -347 0 -347Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 304.761 0 304.761 304.123 0 304.123Devlet Borçlanma Senetleri3.216 0 3.216 14.255 0 14.255Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar301.545 0 301.545 289.868 0 289.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.296.185 1.198.359 3.494.544 1.271.685 661.312 1.932.997Devlet Borçlanma Senetleri2.043.890 210.398 2.254.288 794.473 97.044 891.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 6.075 7.593 1.518 3.851 5.369Diğer Finansal Varlıklar250.777 981.886 1.232.663 475.694 560.417 1.036.111Türev Finansal Varlıklar(3) 25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.346 4.018 29.364 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.427.660 3.780.079 8.207.739 4.197.648 3.377.548 7.575.196Krediler(6) 4.605.241 3.547.451 8.152.692 4.323.252 3.076.585 7.399.837Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 60.730 232.630 293.360 60.985 300.963 361.948Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar60.730 232.630 293.360 60.985 300.963 361.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-238.311 -2 -238.313 -186.589 0 -186.589SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Satış Amaçlı71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI314.507 22.375 336.882 315.241 17.754 332.995İştirakler (Net)(8) 6.537 22.375 28.912 7.271 17.754 25.025Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler6.537 22.375 28.912 7.271 17.754 25.025Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 47.190 0 47.190 36.675 0 36.675MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 93.034 0 93.034 66.297 0 66.297Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer93.034 0 93.034 66.297 0 66.297YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 40.795 0 40.795 28.365 0 28.365DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 222.747 25.558 248.305 476.153 48.649 524.802VARLIKLAR TOPLAMI9.462.938 8.401.666 17.864.604 7.370.539 6.144.446 13.514.985YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 675.174 4.031.558 4.706.732 334.289 3.187.263 3.521.552PARA PİYASALARINA BORÇLAR159.960 2.128.309 2.288.269 77.701 1.217.870 1.295.571İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 5.144.869 1.002.180 6.147.049 3.915.422 462.404 4.377.826Bonolar1.605.554 0 1.605.554 695.336 0 695.336Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.539.315 1.002.180 4.541.495 3.220.086 462.404 3.682.490FONLAR38.077 1.500.222 1.538.299 161.003 1.578.960 1.739.963Müstakrizlerin Fonları16.932 9.262 26.194 5.162 12.518 17.680Diğer21.145 1.490.960 1.512.105 155.841 1.566.442 1.722.283GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.712 6.317 17.029 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.062 0 8.062 0 0 0KARŞILIKLAR(7) 225.705 0 225.705 204.651 0 204.651Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı79.018 0 79.018 59.672 0 59.672Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar146.687 0 146.687 144.979 0 144.979CARİ VERGİ BORCU(8) 43.658 0 43.658 50.977 0 50.977ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 295 0 295 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER564.754 355.847 920.601 452.775 312.174 764.949ÖZKAYNAKLAR(11) 1.942.377 26.528 1.968.905 1.503.570 9.712 1.513.282Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 30.573 0 30.573Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 30.573 0 30.573Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-835 2.657 1.822 971 1.150 2.121Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler49.447 18.531 67.978 -45.932 4.586 -41.346Kar Yedekleri286.588 0 286.588 44.924 0 44.924Yasal Yedekler56.738 0 56.738 41.048 0 41.048Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler229.850 0 229.850 3.876 0 3.876Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar357.470 5.340 362.810 277.704 3.976 281.680Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı12.711 3.976 16.687 373 2.592 2.965Dönem Net Kâr veya Zararı344.759 1.364 346.123 277.331 1.384 278.715Azınlık Payları2.220 0 2.220 1.745 0 1.745YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.813.643 9.050.961 17.864.604 6.737.638 6.777.347 13.514.985Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.836.877 1.358.464Kredilerden Alınan Faizler1.298.035 1.057.835Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.251 23.673Bankalardan Alınan Faizler44.793 21.345Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler134.254 3.662Menkul Değerlerden Alınan Faizler348.335 246.665Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.841 4.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar315.699 208.377İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler27.795 33.709Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri6.209 5.284FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.293.909 -906.872Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-179.950 -169.289Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-76.689 -127.589İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-976.992 -597.777Kiralama Faiz Giderleri-1.524 -414Diğer Faiz Giderleri-58.754 -11.803NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ542.968 451.592NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ149.693 180.951Alınan Ücret ve Komisyonlar255.739 258.247Gayri Nakdi Kredilerden19.636 17.308Diğer(12) 236.103 240.939Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-106.046 -77.296Gayri Nakdi Kredilere-2.291 -1.895Diğer(12) -103.755 -75.401TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 61.069 34.651TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 141.973 28.211Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)59.395 -26.704Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)51.916 126.774Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)30.662 -71.859DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 176.462 188.032FAALİYET BRÜT KÂRI1.072.165 883.437BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -179.068 -98.108DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -43.592 -34.643PERSONEL GİDERLERİ (-)-158.281 -143.868DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -275.959 -265.495NET FAALİYET KARI (ZARARI)415.265 341.323BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)630 1.985NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 415.895 343.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -69.596 -64.656Cari Vergi Karşılığı-111.564 -72.650Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-9.240 -20.384Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi51.208 28.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 346.299 278.652DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 346.299 278.652Grubun Karı (Zararı)346.123 278.715Azınlık Payları Karı (Zararı)176 -63Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29000000 0,23400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826569BIST