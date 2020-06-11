***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 636 0 2.039 -19.921 0 0 0 0 85.383 68.137 28 68.165Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 16.045 -278.715 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.715 -278.715 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.786 0 4.329 -64.282 725 0 307.594 19.010 85.383 1.579.674 1.773 1.581.447Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -439 0 -1.898 -80.886 132 0 0 0 128.850 45.759 402 46.161Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.218 0 3.649 -19.716 1.393 0 628.271 21.127 128.850 2.012.444 2.622 2.015.066Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.533.930 10.347.964 23.881.894 13.472.382 6.215.998 19.688.380GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 474.674 1.312.944 1.787.618 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları464.074 850.764 1.314.838 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler586 0 586 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.348 379.199 390.547 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları452.140 471.565 923.705 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 150.988 150.988 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 150.988 150.988 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 311.192 321.792 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 10.787.935 692.841 11.480.776 10.176.921 505.437 10.682.358Cayılamaz Taahhütler633.092 692.841 1.325.933 887.320 505.437 1.392.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri110.643 686.271 796.914 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.344 0 3.344 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri371.170 0 371.170 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler147.935 6.570 154.505 409.520 13.662 423.182Cayılabilir Taahhütler10.154.843 0 10.154.843 9.289.601 0 9.289.601Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.154.843 0 10.154.843 9.289.601 0 9.289.601Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.847.385 4.673.419 7.520.804Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.271.321 8.342.179 10.613.500 2.847.385 4.673.419 7.520.804Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri149.294 3.490.109 3.639.403 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri71.557 1.748.125 1.819.682 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri77.737 1.741.984 1.819.721 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri1.630.661 3.345.843 4.976.504 1.789.771 1.934.986 3.724.757Swap Para Alım İşlemleri713.650 1.723.646 2.437.296 793.360 1.060.531 1.853.891Swap Para Satım İşlemleri797.011 1.622.197 2.419.208 976.411 874.455 1.850.866Swap Faiz Alım İşlemleri60.000 0 60.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri60.000 0 60.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları491.366 1.506.227 1.997.593 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları244.721 753.649 998.370 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları246.645 752.578 999.223 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER39.453.908 33.206.074 72.659.982 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER8.251.984 2.355.321 10.607.305 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları977.449 0 977.449 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler7.244.913 2.130.434 9.375.347 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler22.960 0 22.960 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler6.330 1.521 7.851 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler332 223.366 223.698 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER30.964.312 30.850.753 61.815.065 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler214.577 567.630 782.207 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.886.804 18.475.091 21.361.895 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.719.071 1.342.249 17.061.320 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler12.023.860 10.465.783 22.489.643 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.612 0 237.612 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI52.987.838 43.554.038 96.541.876 53.069.751 35.573.512 88.643.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı65.806 337.972Alınan Faizler468.200 443.530Ödenen Faizler-213.396 -261.794Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar59.439 65.112Elde Edilen Diğer Kazançlar43.851 47.105Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar18.473 18.083Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-46.013 -43.851Ödenen Vergiler-29.927 -22.621Diğer-234.821 92.408Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.194.718 -239.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış16.155 9.429Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış306.242 -110.868Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-330.942 -239.074Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.010 -12.996Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.682.532 -247.093Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)506.369 360.745Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.128.912 98.115YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-252.589 -149.951İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.496 -9.958Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller475 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.380.720 -2.330.525Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.105.772 2.098.772Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -11.250Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar28.621 109.187Diğer-3.241 -6.177FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-56.539 557.708Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.570.772 3.907.007Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.626.616 -3.348.856İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-695 -443Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi118.016 37.087Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.320.024 542.959Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.822.975 1.378.412Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.502.951 1.921.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)129.252 85.411DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-83.091 -17.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439 636Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-563 815Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler124 -179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-82.652 -17.882Yabancı Para Çevrim Farkları-1.898 2.039Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-103.697 -25.540Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları169 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.774 5.619TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.161 68.165Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.475.279 3.468.509 6.943.788 4.245.006 4.573.654 8.818.660Nakit ve Nakit Benzerleri997.335 2.027.969 3.025.304 1.618.714 3.371.277 4.989.991Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 41.470 1.331.396 1.372.866 28.089 1.748.127 1.776.216Bankalar(4) 495.465 696.573 1.192.038 218.297 1.623.150 1.841.447Para Piyasalarından Alacaklar460.755 0 460.755 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-355 0 -355 -490 0 -490Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 289.735 2.411 292.146 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri18.954 0 18.954 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar270.781 2.411 273.192 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.139.052 1.409.945 3.548.997 2.296.185 1.198.359 3.494.544Devlet Borçlanma Senetleri1.935.082 300.722 2.235.804 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 5.789 7.307 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar202.452 1.103.434 1.305.886 250.777 981.886 1.232.663Türev Finansal Varlıklar(3) 49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı49.157 28.184 77.341 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.107.812 3.524.659 8.632.471 4.427.660 3.780.079 8.207.739Krediler(6) 5.325.026 3.279.823 8.604.849 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 57.791 244.836 302.627 60.730 232.630 293.360Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar57.791 244.836 302.627 60.730 232.630 293.360Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-275.005 0 -275.005 -238.311 -2 -238.313SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Satış Amaçlı71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI314.319 20.792 335.111 314.507 22.375 336.882İştirakler (Net)(8) 6.349 20.792 27.141 6.537 22.375 28.912Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler6.349 20.792 27.141 6.537 22.375 28.912Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 46.686 0 46.686 47.190 0 47.190MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 97.992 0 97.992 93.034 0 93.034Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer97.992 0 97.992 93.034 0 93.034YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 1.427 0 1.427 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 29.697 0 29.697 40.795 0 40.795DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 548.453 44.001 592.454 222.747 25.558 248.305VARLIKLAR TOPLAMI9.693.664 7.057.961 16.751.625 9.462.938 8.401.666 17.864.604YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 629.165 2.406.384 3.035.549 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR156.267 2.012.285 2.168.552 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 5.370.055 784.276 6.154.331 5.144.869 1.002.180 6.147.049Bonolar1.736.090 0 1.736.090 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.633.965 784.276 4.418.241 3.539.315 1.002.180 4.541.495FONLAR110.990 2.153.899 2.264.889 38.077 1.500.222 1.538.299Müstakrizlerin Fonları17.462 14.905 32.367 16.932 9.262 26.194Diğer93.528 2.138.994 2.232.522 21.145 1.490.960 1.512.105GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı22.706 22.782 45.488 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.988 0 7.988 8.062 0 8.062KARŞILIKLAR(7) 196.879 0 196.879 225.705 0 225.705Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı51.021 0 51.021 79.018 0 79.018Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar145.858 0 145.858 146.687 0 146.687CARİ VERGİ BORCU(8) 37.238 0 37.238 43.658 0 43.658ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 312 0 312 295 0 295SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER515.991 309.342 825.333 564.754 355.847 920.601ÖZKAYNAKLAR(11) 2.037.387 -22.321 2.015.066 1.942.377 26.528 1.968.905Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-835 2.218 1.383 -835 2.657 1.822Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler15.520 -30.194 -14.674 49.447 18.531 67.978Kar Yedekleri628.271 0 628.271 286.588 0 286.588Yasal Yedekler73.823 0 73.823 56.738 0 56.738Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler554.448 0 554.448 229.850 0 229.850Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar144.322 5.655 149.977 357.470 5.340 362.810Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.787 5.340 21.127 12.711 3.976 16.687Dönem Net Kâr veya Zararı128.535 315 128.850 344.759 1.364 346.123Azınlık Payları2.622 0 2.622 2.220 0 2.220YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.084.978 7.666.647 16.751.625 8.813.643 9.050.961 17.864.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 475.339 422.227Kredilerden Alınan Faizler334.401 320.046Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 1.643Bankalardan Alınan Faizler9.326 23.768Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler21.988 11.269Menkul Değerlerden Alınan Faizler108.129 64.008Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar426 227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar100.494 55.902İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.209 7.879Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.495 1.493FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -245.053 -325.182Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-33.910 -44.892Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-14.161 -20.556İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-189.121 -249.540Kiralama Faiz Giderleri-425 -364Diğer Faiz Giderleri-7.436 -9.830NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ230.286 97.045NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ25.878 40.616Alınan Ücret ve Komisyonlar58.128 64.417Gayri Nakdi Kredilerden6.061 5.745Diğer(12) 52.067 58.672Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-32.250 -23.801Gayri Nakdi Kredilere-1.478 -566Diğer(12) -30.772 -23.235TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 54.688 37.900Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)40.512 10.461Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)28.660 29.749Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-14.484 -2.310DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 9.603 40.265FAALİYET BRÜT KÂRI320.455 215.826BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -43.625 -13.057DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -11.154 -7.784PERSONEL GİDERLERİ (-)-39.673 -31.885DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -60.147 -52.566NET FAALİYET KARI (ZARARI)165.856 110.534BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)127 228NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 165.983 110.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -36.731 -25.351Cari Vergi Karşılığı-2.718 -14.436Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-36.762 -12.775Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.749 1.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 129.252 85.411DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 129.252 85.411Grubun Karı (Zararı)128.850 85.383Azınlık Payları Karı (Zararı)402 28Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850762BIST