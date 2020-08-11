***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.086 0 0 14.133 0 0 0 0 220.259 235.478 0 235.478Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 1.180 2.236 0 0 -30.228 725 0 280.484 21.521 220.259 1.743.664 0 1.743.664Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -510 0 0 -8.475 132 0 0 0 263.034 254.181 0 254.181Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.147 0 0 52.695 1.393 0 622.167 21.521 263.034 2.210.652 0 2.210.652Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.555.539 9.005.782 23.561.321 13.536.859 6.231.575 19.768.434GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 640.576 1.180.251 1.820.827 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları629.912 763.461 1.393.373 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.348 239.067 250.415 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları618.564 524.394 1.142.958 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 129.836 129.836 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 129.836 129.836 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 286.954 297.618 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 11.861.016 345.219 12.206.235 10.225.505 505.437 10.730.942Cayılamaz Taahhütler613.835 345.219 959.054 912.320 505.437 1.417.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri57.904 338.376 396.280 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.340 0 3.340 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri370.283 0 370.283 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler182.308 6.843 189.151 434.520 13.662 448.182Cayılabilir Taahhütler11.247.181 0 11.247.181 9.313.185 0 9.313.185Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri11.247.181 0 11.247.181 9.313.185 0 9.313.185Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.863.278 4.688.996 7.552.274Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.863.278 4.688.996 7.552.274Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri157.026 3.040.026 3.197.052 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri86.905 1.513.053 1.599.958 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri70.121 1.526.973 1.597.094 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri1.726.284 3.500.723 5.227.007 1.805.664 1.950.563 3.756.227Swap Para Alım İşlemleri713.651 1.796.644 2.510.295 793.360 1.076.108 1.869.468Swap Para Satım İşlemleri792.633 1.704.079 2.496.712 992.304 874.455 1.866.759Swap Faiz Alım İşlemleri110.000 0 110.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri110.000 0 110.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları170.637 939.563 1.110.200 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları120.014 435.078 555.092 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları50.623 504.485 555.108 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER42.836.478 33.477.617 76.314.095 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER11.108.411 3.403.636 14.512.047 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.319.497 0 2.319.497 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler8.749.685 3.169.043 11.918.728 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler32.906 340 33.246 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler5.992 1.584 7.576 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 232.669 233.000 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER31.490.455 30.073.981 61.564.436 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler197.557 204.773 402.330 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.796.274 19.230.746 22.027.020 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.824.303 1.262.584 17.086.887 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler12.552.321 9.375.878 21.928.199 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.612 0 237.612 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI57.392.017 42.483.399 99.875.416 53.134.228 35.589.089 88.723.317Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1079.312 830.098Ödenen Faizler-490.631 -607.952Alınan Temettüler89 80.369Alınan Ücret ve Komisyonlar109.537 88.608Elde Edilen Diğer Kazançlar86.312 89.988Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar47.428 34.200Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-77.139 -78.400Ödenen Vergiler-2.695 -48.421Diğer-342.731 -113.309Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.305.052 -296.192Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış38.521 -17.791Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış463.821 -145.069Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.051.886 -753.070Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-554.239 -63.855Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.386.810 -58.119Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.185.541 741.712Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.195.570 -21.011YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-610.356 -415.666İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.324 -9.456Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller86 38Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.247.155 -5.463.704Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.657.020 4.957.318Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-23.676 -11.250Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar17.194 126.386Diğer-6.501 -14.998FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.368.089 263.634Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24.145.645 13.929.523Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-22.776.997 -13.665.435İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-559 -454Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi215.413 30.050Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.222.424 -142.993Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.804.837 1.366.693Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.582.413 1.223.700Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)263.034 220.259DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.853 15.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-510 1.086Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-654 1.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler144 -306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.343 14.133Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.865 18.111Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları169 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.353 -3.978TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)254.181 235.478Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.607.649 4.066.108 7.673.757 4.224.283 4.566.552 8.790.835Nakit ve Nakit Benzerleri1.176.202 2.110.596 3.286.798 1.607.683 3.364.175 4.971.858Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 18.846 1.173.238 1.192.084 27.876 1.744.810 1.772.686Bankalar(4) 490.573 937.358 1.427.931 207.474 1.619.365 1.826.839Para Piyasalarından Alacaklar667.134 0 667.134 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-351 0 -351 -485 0 -485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 272.900 7 272.907 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri1.063 0 1.063 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar271.837 7 271.844 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.098.854 1.930.619 4.029.473 2.286.493 1.198.359 3.484.852Devlet Borçlanma Senetleri1.765.942 552.539 2.318.481 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 7.188 8.706 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar331.394 1.370.892 1.702.286 241.085 981.886 1.222.971Türev Finansal Varlıklar(3) 59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.206.008 3.083.959 9.289.967 4.427.660 3.765.047 8.192.707Krediler(6) 6.434.253 2.833.277 9.267.530 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 79.057 250.682 329.739 60.730 217.596 278.326Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar79.057 250.682 329.739 60.730 217.596 278.326Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-307.302 0 -307.302 -238.311 0 -238.311SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 70.884 0 70.884 71.999 0 71.999Satış Amaçlı70.884 0 70.884 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 43.860 0 43.860 43.784 0 43.784MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 95.415 0 95.415 91.428 0 91.428Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer95.415 0 95.415 91.428 0 91.428YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 28.770 0 28.770 39.344 0 39.344DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 665.486 54.494 719.980 214.087 24.536 238.623VARLIKLAR TOPLAMI11.093.942 7.216.049 18.309.991 9.488.455 8.367.623 17.856.078YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 674.995 1.655.082 2.330.077 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR432.658 2.375.000 2.807.658 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 6.214.525 1.305.182 7.519.707 5.156.492 1.002.180 6.158.672Bonolar2.237.899 0 2.237.899 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.976.626 1.305.182 5.281.808 3.550.938 1.002.180 4.553.118FONLAR64.490 1.871.770 1.936.260 52.907 1.516.543 1.569.450Müstakrizlerin Fonları15.540 16.516 32.056 16.932 9.262 26.194Diğer48.950 1.855.254 1.904.204 35.975 1.507.281 1.543.256GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.583 0 7.583 7.711 0 7.711KARŞILIKLAR(7) 211.431 0 211.431 218.526 0 218.526Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı66.041 0 66.041 72.368 0 72.368Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar145.390 0 145.390 146.158 0 146.158CARİ VERGİ BORCU(8) 92.339 0 92.339 39.863 0 39.863ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER511.701 635.796 1.147.497 549.124 344.231 893.355ÖZKAYNAKLAR(11) 2.214.448 -3.796 2.210.652 1.940.830 15.641 1.956.471Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler208 2.147 2.355 208 2.657 2.865Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler60.031 -5.943 54.088 49.447 12.984 62.431Kar Yedekleri622.167 0 622.167 280.484 0 280.484Yasal Yedekler68.485 0 68.485 51.400 0 51.400Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler553.682 0 553.682 229.084 0 229.084Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar284.555 0 284.555 363.204 0 363.204Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı263.034 0 263.034 341.683 0 341.683YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.449.409 7.860.582 18.309.991 8.811.299 9.044.779 17.856.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 929.655 859.855 454.596 438.354Kredilerden Alınan Faizler669.295 642.233 334.894 322.187Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler4.230 3.774 1.885 2.131Bankalardan Alınan Faizler15.230 34.554 8.250 10.786Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler34.987 32.842 13.000 21.574Menkul Değerlerden Alınan Faizler202.796 143.420 94.945 80.037Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar287 943 139 716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar187.541 127.557 87.047 72.280İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler14.968 14.920 7.759 7.041Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri3.117 3.032 1.622 1.639FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -486.825 -646.181 -241.297 -320.177Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-61.308 -91.842 -27.398 -46.950Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-30.507 -39.419 -16.223 -18.731İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-377.735 -493.207 -188.244 -243.304Kiralama Faiz Giderleri-809 -710 -402 -359Diğer Faiz Giderleri-16.466 -21.003 -9.030 -10.833NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ442.830 213.674 213.299 118.177NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ38.229 35.956 38.071 16.864Alınan Ücret ve Komisyonlar107.242 90.263 71.049 43.751Gayri Nakdi Kredilerden15.518 9.787 9.275 3.906Diğer(12) 91.724 80.476 61.774 39.845Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-69.013 -54.307 -32.978 -26.887Gayri Nakdi Kredilere-2.102 -1.119 -633 -560Diğer(12) -66.911 -53.188 -32.345 -26.327TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 89 80.369 89 80.369TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 110.627 76.381 57.850 39.241Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)71.800 25.733 31.773 15.272Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)42.074 48.301 13.414 18.552Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.247 2.347 12.663 5.417DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 23.543 64.705 11.054 22.528FAALİYET BRÜT KÂRI615.318 471.085 320.363 277.179BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -78.971 -43.740 -35.377 -30.692DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -25.092 -17.814 -14.794 -10.883PERSONEL GİDERLERİ (-)-70.799 -53.996 -38.515 -28.940DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -104.819 -97.884 -52.027 -51.979NET FAALİYET KARI (ZARARI)335.637 257.651 179.650 154.685BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 335.637 257.651 179.650 154.685SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -72.603 -37.392 -38.055 -13.578Cari Vergi Karşılığı-59.532 -41.765 -58.982 -28.566Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-22.918 -3.758 13.602 8.689Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.847 8.131 7.325 6.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 263.034 220.259 141.595 141.107DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 263.034 220.259 141.595 141.107Grubun Karı (Zararı)263.034 220.259 141.595 141.107Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868171BIST