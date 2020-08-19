***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.086 0 2.617 14.133 0 0 0 0 212.317 230.153 75 230.228Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 971 2.236 0 4.907 -30.228 725 0 286.588 16.687 212.317 1.741.690 1.820 1.743.510Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -510 0 1.315 -8.406 132 0 0 0 278.602 271.133 766 271.899Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.147 0 6.862 52.764 1.393 0 628.271 21.127 278.602 2.237.818 2.986 2.240.804Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.501.955 9.005.782 23.507.737 13.472.382 6.215.998 19.688.380GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 640.576 1.180.251 1.820.827 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları629.912 763.461 1.393.373 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.348 239.067 250.415 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları618.564 524.394 1.142.958 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 129.836 129.836 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 129.836 129.836 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 286.954 297.618 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 11.807.432 345.219 12.152.651 10.176.921 505.437 10.682.358Cayılamaz Taahhütler588.835 345.219 934.054 887.320 505.437 1.392.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri57.904 338.376 396.280 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.340 0 3.340 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri370.283 0 370.283 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler157.308 6.843 164.151 409.520 13.662 423.182Cayılabilir Taahhütler11.218.597 0 11.218.597 9.289.601 0 9.289.601Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri11.218.597 0 11.218.597 9.289.601 0 9.289.601Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.847.385 4.673.419 7.520.804Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.053.947 7.480.312 9.534.259 2.847.385 4.673.419 7.520.804Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri157.026 3.040.026 3.197.052 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri86.905 1.513.053 1.599.958 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri70.121 1.526.973 1.597.094 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri1.726.284 3.500.723 5.227.007 1.789.771 1.934.986 3.724.757Swap Para Alım İşlemleri713.651 1.796.644 2.510.295 793.360 1.060.531 1.853.891Swap Para Satım İşlemleri792.633 1.704.079 2.496.712 976.411 874.455 1.850.866Swap Faiz Alım İşlemleri110.000 0 110.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri110.000 0 110.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları170.637 939.563 1.110.200 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları120.014 435.078 555.092 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları50.623 504.485 555.108 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER42.836.478 33.477.617 76.314.095 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER11.108.411 3.403.636 14.512.047 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.319.497 0 2.319.497 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler8.749.685 3.169.043 11.918.728 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler32.906 340 33.246 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler5.992 1.584 7.576 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 232.669 233.000 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER31.490.455 30.073.981 61.564.436 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler197.557 204.773 402.330 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.796.274 19.230.746 22.027.020 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.824.303 1.262.584 17.086.887 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler12.552.321 9.375.878 21.928.199 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.612 0 237.612 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI57.338.433 42.483.399 99.821.832 53.069.751 35.573.512 88.643.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı120.392 267.365Alınan Faizler779.880 831.200Ödenen Faizler-489.812 -606.470Alınan Temettüler89 61.069Alınan Ücret ve Komisyonlar149.481 124.061Elde Edilen Diğer Kazançlar81.410 86.788Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar47.428 34.200Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-91.191 -92.570Ödenen Vergiler-6.875 -51.018Diğer-350.018 -119.895Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.332.552 -277.767Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış30.030 -13.764Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış442.398 -145.084Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.051.886 -752.903Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-561.011 -64.563Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.386.810 -58.119Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.194.727 756.666Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.212.160 -10.402YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-617.540 -415.905İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.797 -9.535Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller86 38Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.268.933 -5.464.266Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.657.020 4.957.318Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-23.676 -11.250Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar32.226 126.386Diğer-6.466 -14.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.379.696 263.288Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24.157.268 13.929.177Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-22.776.997 -13.665.435İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-575 -454Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi215.498 30.172Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.234.506 -132.847Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.822.975 1.378.412Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.588.469 1.245.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)279.368 212.392DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-7.469 17.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-510 1.086Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-654 1.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler144 -306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.959 16.750Yabancı Para Çevrim Farkları1.315 2.617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.777 18.111Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları169 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.334 -3.978TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)271.899 230.228Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.663.126 4.078.069 7.741.195 4.245.006 4.573.654 8.818.660Nakit ve Nakit Benzerleri1.191.718 2.122.557 3.314.275 1.618.714 3.371.277 4.989.991Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 19.107 1.179.041 1.198.148 28.089 1.748.127 1.776.216Bankalar(4) 505.843 943.516 1.449.359 218.297 1.623.150 1.841.447Para Piyasalarından Alacaklar667.134 0 667.134 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-366 0 -366 -490 0 -490Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 281.391 7 281.398 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri1.063 0 1.063 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar280.328 7 280.335 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.130.324 1.930.619 4.060.943 2.296.185 1.198.359 3.494.544Devlet Borçlanma Senetleri1.765.942 552.539 2.318.481 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 7.188 8.706 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar362.864 1.370.892 1.733.756 250.777 981.886 1.232.663Türev Finansal Varlıklar(3) 59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı59.693 24.886 84.579 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.206.008 3.083.959 9.289.967 4.427.660 3.780.079 8.207.739Krediler(6) 6.434.253 2.833.277 9.267.530 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 79.057 250.682 329.739 60.730 232.630 293.360Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar79.057 250.682 329.739 60.730 232.630 293.360Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-307.302 0 -307.302 -238.311 -2 -238.313SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 70.884 0 70.884 71.999 0 71.999Satış Amaçlı70.884 0 70.884 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI314.425 24.513 338.938 314.507 22.375 336.882İştirakler (Net)(8) 6.455 24.513 30.968 6.537 22.375 28.912Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler6.455 24.513 30.968 6.537 22.375 28.912Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 47.739 0 47.739 47.190 0 47.190MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 96.986 0 96.986 93.034 0 93.034Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer96.986 0 96.986 93.034 0 93.034YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 30.177 0 30.177 40.795 0 40.795DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 680.510 60.514 741.024 222.747 25.558 248.305VARLIKLAR TOPLAMI11.109.855 7.247.055 18.356.910 9.462.938 8.401.666 17.864.604YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 674.998 1.655.082 2.330.080 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR432.512 2.375.000 2.807.512 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 6.214.525 1.305.182 7.519.707 5.144.869 1.002.180 6.147.049Bonolar2.237.899 0 2.237.899 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.976.626 1.305.182 5.281.808 3.539.315 1.002.180 4.541.495FONLAR48.285 1.852.813 1.901.098 38.077 1.500.222 1.538.299Müstakrizlerin Fonları15.540 16.516 32.056 16.932 9.262 26.194Diğer32.745 1.836.297 1.869.042 21.145 1.490.960 1.512.105GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.239 21.548 46.787 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.910 0 7.910 8.062 0 8.062KARŞILIKLAR(7) 220.027 0 220.027 225.705 0 225.705Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı73.965 0 73.965 79.018 0 79.018Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar146.062 0 146.062 146.687 0 146.687CARİ VERGİ BORCU(8) 96.308 0 96.308 43.658 0 43.658ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 243 0 243 295 0 295SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER533.916 652.518 1.186.434 564.754 355.847 920.601ÖZKAYNAKLAR(11) 2.231.575 9.229 2.240.804 1.942.377 26.528 1.968.905Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-835 2.147 1.312 -835 2.657 1.822Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler60.100 919 61.019 49.447 18.531 67.978Kar Yedekleri628.271 0 628.271 286.588 0 286.588Yasal Yedekler73.823 0 73.823 56.738 0 56.738Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler554.448 0 554.448 229.850 0 229.850Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar293.566 6.163 299.729 357.470 5.340 362.810Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.787 5.340 21.127 12.711 3.976 16.687Dönem Net Kâr veya Zararı277.779 823 278.602 344.759 1.364 346.123Azınlık Payları2.986 0 2.986 2.220 0 2.220YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.485.538 7.871.372 18.356.910 8.813.643 9.050.961 17.864.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 930.223 860.957 454.884 438.730Kredilerden Alınan Faizler669.295 642.233 334.894 322.187Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler4.230 3.774 4.230 2.131Bankalardan Alınan Faizler15.232 34.554 5.906 10.786Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler34.982 32.833 12.994 21.564Menkul Değerlerden Alınan Faizler203.367 144.431 95.238 80.423Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar858 943 432 716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar187.541 128.568 87.047 72.666İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler14.968 14.920 7.759 7.041Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri3.117 3.132 1.622 1.639FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -486.006 -644.699 -240.953 -319.517Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-61.308 -91.842 -27.398 -46.950Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-30.327 -39.108 -16.166 -18.552İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-377.276 -492.495 -188.155 -242.955Kiralama Faiz Giderleri-845 -710 -420 -346Diğer Faiz Giderleri-16.250 -20.544 -8.814 -10.714NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ444.217 216.258 213.931 119.213NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ90.248 79.282 64.370 38.666Alınan Ücret ve Komisyonlar151.776 125.716 93.648 61.299Gayri Nakdi Kredilerden15.176 9.498 9.115 3.753Diğer(12) 136.600 116.218 84.533 57.546Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-61.528 -46.434 -29.278 -22.633Gayri Nakdi Kredilere-2.119 -1.134 -641 -568Diğer(12) -59.409 -45.300 -28.637 -22.065TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 89 61.069 89 61.069TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 113.591 77.435 58.903 39.535Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)72.617 25.796 32.105 15.335Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)42.074 48.301 13.414 18.552Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.100 3.338 13.384 5.648DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 17.824 61.442 8.221 21.177FAALİYET BRÜT KÂRI665.969 495.486 345.514 279.660BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -79.026 -43.750 -35.401 -30.693DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -27.017 -19.524 -15.863 -11.740PERSONEL GİDERLERİ (-)-84.851 -68.166 -45.178 -36.281DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -119.673 -111.856 -59.526 -59.290NET FAALİYET KARI (ZARARI)355.402 252.190 189.546 141.656BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)741 364 614 136NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 356.143 252.554 190.160 141.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -76.775 -40.162 -40.044 -14.811Cari Vergi Karşılığı-63.731 -44.362 -61.013 -29.926Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-22.943 -3.986 13.819 8.789Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.899 8.186 7.150 6.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 279.368 212.392 150.116 126.981DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 279.368 212.392 150.116 126.981Grubun Karı (Zararı)278.602 212.317 149.752 126.934Azınlık Payları Karı (Zararı)766 75 364 47Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870119BIST