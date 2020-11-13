***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.007 0 0 78.840 363 0 0 0 305.062 385.272 0 385.272Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 1.180 2.157 0 0 34.479 1.088 0 280.484 21.521 305.062 1.893.458 0 1.893.458Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.195 0 0 -55.662 132 0 0 0 392.661 338.326 0 338.326Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 3.852 0 0 5.508 1.393 0 622.167 21.521 392.661 2.294.797 0 2.294.797Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER17.345.484 10.212.882 27.558.366 13.536.859 6.231.575 19.768.434GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 695.367 1.337.976 2.033.343 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları684.703 910.041 1.594.744 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler202 0 202 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.598 303.831 315.429 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları672.903 606.210 1.279.113 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 108.183 108.183 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 108.183 108.183 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 319.752 330.416 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 13.726.687 1.303.839 15.030.526 10.225.505 505.437 10.730.942Cayılamaz Taahhütler911.838 1.303.839 2.215.677 912.320 505.437 1.417.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri370.341 1.303.839 1.674.180 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.233 0 3.233 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri362.581 0 362.581 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler175.683 0 175.683 434.520 13.662 448.182Cayılabilir Taahhütler12.814.849 0 12.814.849 9.313.185 0 9.313.185Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri12.814.849 0 12.814.849 9.313.185 0 9.313.185Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.923.430 7.571.067 10.494.497 2.863.278 4.688.996 7.552.274Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.923.430 7.571.067 10.494.497 2.863.278 4.688.996 7.552.274Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri341.818 2.085.448 2.427.266 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri189.681 1.025.796 1.215.477 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri152.137 1.059.652 1.211.789 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri2.218.129 4.096.314 6.314.443 1.805.664 1.950.563 3.756.227Swap Para Alım İşlemleri341.850 2.341.942 2.683.792 793.360 1.076.108 1.869.468Swap Para Satım İşlemleri952.279 1.754.372 2.706.651 992.304 874.455 1.866.759Swap Faiz Alım İşlemleri462.000 0 462.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri462.000 0 462.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları363.483 1.389.305 1.752.788 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları194.728 681.576 876.304 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları168.755 707.729 876.484 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER44.584.209 44.332.899 88.917.108 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER11.785.761 4.063.400 15.849.161 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.144.022 0 2.144.022 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler9.620.126 3.795.759 13.415.885 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler15.290 2.271 17.561 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler5.992 1.795 7.787 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 263.575 263.906 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER32.560.783 40.269.499 72.830.282 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler236.377 305.829 542.206 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.822.648 21.870.978 24.693.626 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.835.973 1.433.465 17.269.438 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler13.545.785 16.659.227 30.205.012 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.665 0 237.665 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI61.929.693 54.545.781 116.475.474 53.134.228 35.589.089 88.723.317Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı134.958 679.925Alınan Faizler1.269.010 1.351.761Ödenen Faizler-808.089 -845.655Alınan Temettüler89 80.369Alınan Ücret ve Komisyonlar140.694 142.201Elde Edilen Diğer Kazançlar99.258 131.480Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar48.487 42.446Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-119.427 -77.534Ödenen Vergiler-95.564 -66.231Diğer-399.500 -78.912Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.494.872 362.224Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış26.597 -476Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-12.401 91.952Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.039.217 -851.857Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-588.591 227.944Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.303.243 245.845Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.421.983 648.816Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.359.914 1.042.149YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.235.588 -929.247İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-10.501 -11.969Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller86 118Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.024.754 -7.269.853Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.816.776 6.259.035Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-21.868 -11.256Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar20.546 130.631Diğer-15.873 -25.953FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.561.030 1.402.192Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit36.089.408 22.180.681Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-34.526.576 -20.777.780İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.802 -709Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi220.372 39.364Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.814.100 1.554.458Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.804.837 1.366.693Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.990.737 2.921.151Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)392.661 305.062DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-54.335 80.210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.195 1.007Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.532 1.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-337 -284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-55.530 79.203Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-71.362 101.077Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları169 466Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.663 -22.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)338.326 385.272Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.852.317 5.252.638 8.104.955 4.224.283 4.566.552 8.790.835Nakit ve Nakit Benzerleri197.690 2.972.919 3.170.609 1.607.683 3.364.175 4.971.858Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 101.368 1.914.005 2.015.373 27.876 1.744.810 1.772.686Bankalar(4) 96.733 1.058.914 1.155.647 207.474 1.619.365 1.826.839Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-411 0 -411 -485 0 -485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 287.842 0 287.842 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri976 0 976 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar286.866 0 286.866 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.266.655 2.260.319 4.526.974 2.286.493 1.198.359 3.484.852Devlet Borçlanma Senetleri1.605.558 740.812 2.346.370 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 8.432 9.950 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar659.579 1.511.075 2.170.654 241.085 981.886 1.222.971Türev Finansal Varlıklar(3) 100.130 19.400 119.530 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı100.130 19.400 119.530 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.674.298 2.985.089 10.659.387 4.427.660 3.765.047 8.192.707Krediler(6) 7.913.340 2.696.181 10.609.521 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 70.589 288.908 359.497 60.730 217.596 278.326Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar70.589 288.908 359.497 60.730 217.596 278.326Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-309.631 0 -309.631 -238.311 0 -238.311SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 72.066 0 72.066 71.999 0 71.999Satış Amaçlı72.066 0 72.066 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 44.157 0 44.157 43.784 0 43.784MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 100.372 0 100.372 91.428 0 91.428Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer100.372 0 100.372 91.428 0 91.428YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 42.936 0 42.936 39.344 0 39.344DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 648.649 144.352 793.001 214.087 24.536 238.623VARLIKLAR TOPLAMI11.810.665 8.393.567 20.204.232 9.488.455 8.367.623 17.856.078YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 686.212 1.906.961 2.593.173 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR298.084 3.064.896 3.362.980 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 6.627.034 1.124.798 7.751.832 5.156.492 1.002.180 6.158.672Bonolar2.225.387 0 2.225.387 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.401.647 1.124.798 5.526.445 3.550.938 1.002.180 4.553.118FONLAR118.648 2.090.518 2.209.166 52.907 1.516.543 1.569.450Müstakrizlerin Fonları22.939 58.972 81.911 16.932 9.262 26.194Diğer95.709 2.031.546 2.127.255 35.975 1.507.281 1.543.256GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 80.351 40.062 120.413 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı80.351 40.062 120.413 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.215 0 8.215 7.711 0